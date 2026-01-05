Президент Венесуэлы не признал себя виновным в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник на первых слушаниях в американском суде не признал себя виновным по обвинениям в торговле наркотиками - через несколько дней после того, как был захвачен в Каракасе в ходе военной операции американского спецназа.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Я невиновен. Я не виновен ни в чем из того, что здесь упомянуто", - сказал он судье Элвину Хеллерштейну.

"Я порядочный человек, президент моей страны".

Мадуро предстал перед судом вместе со своей женой Силией Флорес, которая также не признала себя виновной по аналогичным обвинениям, заявив суду, что она "абсолютно невиновна".

Согласно судебным документам, Мадуро нанял адвоката Барри Джоэла Поллака, наиболее известного, пожалуй, по представлению интересов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Несколькими часами ранее президента Венесуэлы и его супругу доставили в здание нью-йоркского суда. Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявлены обвинения в торговле наркотиками и "наркотерроризме", которые администрация Дональда Трампа использовала для обоснования его ареста и передачи в руки американского правосудия.

Скорее всего, это короткое разбирательство положит начало затяжному судебному процессу. Предстоит выяснить, распространяется ли на данный случай компетенция американского суда.

В качестве обвиняемого по уголовному делу в американской судебной системе, Мадуро будет обладать теми же правами, что и любой другой обвиняемый, включая право на суд присяжных, состоящих из граждан Нью-Йорка.

Ожидается, что адвокаты Мадуро будут оспаривать законность его задержания, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как глава суверенного государства.

Обозреватели отмечают, что супружескую пару доставили из бруклинской тюрьмы в здание суда Манхэттена, расположенное прямо за углом от того, где в 2024 году был осужден президент Дональд Трамп за фальсификацию деловых документов.

Глава Панамы Мануэль Норьега безуспешно пытался проводить ту же линию защиты после того, как США захватили его в плен во время аналогичного военного вторжения в 1990 году. Но в Вашингтоне не признают Мадуро законным главой венесуэльского государства, особенно после крайне спорных выборов 2024 года.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от США вернуть Мадуро, который долгое время отрицал какую-либо причастность к незаконному обороту наркотиков. В воскресенье вечером она, правда, высказалась в более примирительном тоне в соцсетях, пригласив Трампа к сотрудничеству и “уважительным отношениям".

До своего захвата Мадуро и его союзники утверждали, что враждебность США вызвана желанием заполучить богатые нефтяные и минеральные ресурсы Венесуэлы.

После захвата президента Венесуэлы Дональд Трамп заявил, что США будут временно "управлять" этой страной. Госсекретарь Марко Рубио уточнил чуть позже, что США займутся лишь поддержанием "нефтяного эмбарго".

В воскресенье Трамп заявил, что хочет еще больше расширить влияние Америки в Западном полушарии. Выступая на борту Air Force One, он назвал президента Колумбии Густаво Петро "больным человеком, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам". Трамп добавил, что колумбийский лидер не сможет "заниматься этим очень долго”.

В опубликованном в субботу 25-страничном обвинительном заключении Мадуро и его окружение обвиняются в сотрудничестве с наркокартелями с целью содействия поставкам тысяч тонн кокаина в США. В случае признания их виновными, президентской чете может грозить пожизненное заключение.

Эксперты отмечают, что найму Мадуро американского адвоката препятствует то, что он и его жена много лет находятся под санкциями США, что делает незаконным для любого американца брать у них деньги без предварительной лицензии Министерства финансов.

В то время как в обвинительном заключении против Мадуро говорится, что венесуэльские чиновники напрямую сотрудничали с бандой Трена де Арагуа, опубликованная в апреле оценка разведки США, основанная на материалах 18 разведагентств, не выявила никакой координации между Треном де Арагуа и правительством Венесуэлы.

Мадуро, его жене и сыну, который остаётся на свободе, предъявлены обвинения вместе с бывшим министром внутренних дел и юстиции Гектором Растенфордом Герреро Флоресом, предполагаемым лидером "Тренд де Арагуа". Среди прочего, в обвинительном заключении Мадуро и его жена обвиняются в том, что отдавали приказы о похищениях, избиениях и убийствах тех, кто задолжал деньги за наркотики или подорвал их деятельность по торговле наркотиками (например, в Каракасе был убит местный наркобарон, говорится в обвинительном заключении).

Жена Мадуро также обвиняется в получении взяток в размере сотен тысяч долларов в 2007 году за организацию встречи между “крупным наркоторговцем” и директором Национального управления Венесуэлы по борьбе с наркотиками, что привело к получению дополнительных ежемесячных взяток, причем часть денег поступала жене Мадуро.