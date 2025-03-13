Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Принц Уильям из Британии свистит в свисток арбитра во время мини-футбольной игры на арене Асспрей, во вторник, 11 марта 2025 года, в Уилленхолле, Англия.
No Comment

Видео. Наследник трона, рефери на поле: принц Уильям судит футбольный матч

Последние обновления:

Принц Уильям попробовал себя в роли футбольного арбитра на тренировочном матче одного из английских клубов в рамках кампании по борьбе за разнообразие в этом виде спорта.

Принц Уэльский на время "оставил" свои королевские обязанности, чтобы попробовать себя в роли арбитра, побывав в футбольном клубе Sporting Khalsa FC в Уолсолле, в графстве Уэст-Мидлендс, Великобритания.

Будучи патроном Футбольной ассоциации (FA), он принял участие в курсе подготовки судей в рамках кампании FA Reflective and Representative по разнообразию и инклюзивности в этом виде спорта. Инициатива включает набор в рефери до 1 000 человек - темнокожих, азиатов и представителей смешанных этнических групп.

Его Королевское Высочество присутствующие встретили с восторгом. Уильям приветствовал местных школьников, давал им "пять", фотографировался с ними и много беседовал о тренировочных программах.

