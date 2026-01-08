США планируют контролировать поставки венесуэльской нефти

Белый дом заявил в среду, что решения временного правительства Венесуэлы будут "диктоваться Соединенными Штатами". Вашингтон захватил два нефтяных танкера и объявил о планах контролировать все продажи нефти в стране после захвата Николаса Мадуро.

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Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа имеет "максимальные рычаги влияния" на власти Венесуэлы после субботней военной операции в Каракасе, в результате которой был захвачен Мадуро.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с временными властями, и их решения будут по-прежнему диктоваться Соединенными Штатами Америки", - сказала Ливитт журналистам.

В среду американские войска захватили судно Marinera, ранее известное как Bella 1, в Северной Атлантике после многонедельного преследования, а также судно M Sophia в Карибском море. Оба судна были обвинены в перевозке венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.

Министерство энергетики США заявило, что Вашингтон будет контролировать все поставки венесуэльской нефти по всему миру, разрешая экспорт только по утвержденным каналам. Продажи от 30 до 50 миллионов баррелей начнутся немедленно, а вырученные средства будут храниться на контролируемых США счетах в международных банках.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что контроль над нефтью Венесуэлы позволит Вашингтону оказывать давление на страну, "не потратив при этом ни одной американской жизни".

"Мы контролируем энергоресурсы и говорим режиму: "Вы можете продавать нефть до тех пор, пока вы служите национальным интересам Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Береговая охрана выследила судно Marinera по ордеру федерального суда после того, как 15 декабря оно скрылось при попытке офицеров взять его на борт.

Впоследствии судно было переименовано и переведено под российский флаг, а команда нарисовала на корпусе российский флаг, сообщил представитель США.

Министерство иностранных дел России потребовало скорейшего возвращения экипажа на родину и обвинило Вашингтон в нарушении международного морского права.

Сообщается, что до захвата российская подводная лодка и другие суда сопровождали танкер, когда он уходил из Карибского бассейна в северную часть Атлантического океана.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции проводит расследование в отношении членов экипажа за невыполнение приказов береговой охраны. В прошлом году Вашингтон включил судно Marinera в санкционный список из-за обвинений в том, что оно перевозило грузы для связанной с "Хезболлой" организации.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что британские силы помогали в операции с помощью разведывательных самолетов. Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил судно в поддержке "российско-иранской оси обхода санкций", финансирующей конфликты во многих регионах.

Судно M Sophia перестало сообщать о своем местонахождении в июле. По оценкам аналитиков компании Windward, танкер перевозил около 1,8 миллиона баррелей, когда он вышел из венесуэльского терминала Хосе в конце прошлого месяца, и этот груз оценивался примерно в 108 миллионов долларов по текущим ценам.

Министр национальной безопасности Кристи Ноэм заявила, что оба судна являются частью теневого флота устаревших танкеров, которые занимаются контрабандой нефти для стран, находящихся под санкциями.

Сотрудничество с США - "единственный путь"

По меньшей мере 16 танкеров покинули воды Венесуэлы после субботних военных действий, согласно данным организации по отслеживанию судов TankerTrackers.com.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что временные власти Венесуэлы попросили включить нефть с захваченных судов в объявленное Трампом соглашение о передаче нефти.

"Они понимают, что единственный способ транспортировки нефти, получения доходов и предотвращения экономического коллапса - это сотрудничество и работа с Соединенными Штатами", - сказал Рубио журналистам после брифинга для законодателей.

Администрация Трампа планирует разрешить импорт нефтепромыслового оборудования и услуг, чтобы увеличить добычу нефти в Венесуэле примерно до 1 миллиона баррелей в день. Официальные лица заявили, что для увеличения добычи они будут инвестировать в электросеть.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA заявила, что переговоры с Вашингтоном будут вестись в соответствии с существующими коммерческими договоренностями с компаниями, включая Chevron.

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес заявила, что Венесуэла будет поддерживать экономические отношения на нескольких континентах, охарактеризовав взаимодействие с США как стандартную дипломатическую практику.

Сенатор США Крис Мерфи осудил эту стратегию после секретных брифингов на Капитолийском холме, назвав ее "безумной" и обвинив администрацию в том, что она планирует захватить венесуэльскую нефть силой, пытаясь управлять страной из Вашингтона.

По словам Ливитт, в пятницу Трамп встретится с руководителями нефтяных компаний США, чтобы обсудить планы в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.