Робот взаимодействует с посетителями на выставке CES
No Comment

Видео. Роботы произвели фурор на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе

Последние обновления:

Выставка CES в Лас-Вегасе во второй день собрала толпы. В центре внимания оказались роботы и ИИ: от киберпитомцев до машин, складывающих бельё.

Пока посетители проходили по рядам стендов с помощниками на базе ИИ, медицинскими технологиями и носимыми устройствами, главное внимание привлекали интерактивные машины.

Забавным примером стал OlloNi, колесный киберпитомец, созданный китайской компанией Ollobot для тех, кто хочет питомца без шерсти и без аллергии.

Выставка также указала на стремительный прогресс в области физического ИИ: машины выполняют бытовые задачи, а более крупные гуманоиды демонстрируют более плавные и более контролируемые движения.

Компании настаивали, что эти системы призваны поддерживать сотрудников, а не заменять их.

