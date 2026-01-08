Энергетика - Кипр: Египет "разблокирует" соглашение по месторождению "Кронос"

Египет сделал шаг вперед к подписанию соглашения об освоении кипрского месторождения природного газа "Кронос", разблокировав его со своей стороны. На встрече министра нефти Египта и президента Кипра египетская сторона объявила, что проект договора может быть изменен таким образом, что весь запас газа, который будет поступать в Египет по трубопроводу, будет направляться на терминал сжижения и продаваться на европейские или другие рынки. Это хорошая новость как для Кипра, так и для участвующей в проекте итальянской компании Никос Христодулидис, президент Кипра: "Мы находимся на заключительном этапе разработки "Кронос". Вы знаете, насколько это важно для нас. Это важно для вас, для Египта, для Европы. Поэтому я с нетерпением жду нашей дискуссии, чтобы завершить дело как можно скорее".

Гуидо Бруско, главный операционный директор ENI: "На данный момент мы, как консорциум, инвестировали в страну только в фазе разведки 1,2 миллиарда долларов, из которых 800 миллионов принадлежат Eni. Это действительно значительная сумма. И есть, я бы сказал, три с половиной вопроса, которые мы должны решить, связанные с объемами экспорта, планами развития и формулой цены на газ".

"Кронос" станет первым разрабатываемым месторождением в исключительной экономической зоне Кипра. Запасы месторождения оцениваются в 88 миллиардов кубометров.