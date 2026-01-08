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Гроб Брижит Бардо вносят в церковь Нотр-Дам де л’Ассомпсьон в Сен-Тропе
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Видео. Сен-Тропе прощается с Брижит Бардо

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Брижит Бардо, скончавшаяся от рака в возрасте 91 года, была похоронена в Сен-Тропе.

В церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон прошла частная католическая служба, на которой присутствовали близкие родственники, друзья и личности, связанные с её жизнью и её борьбой.

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Снаружи вдоль узких улиц выстроились толпы, аплодируя, когда проезжал катафалк, а другие следили за церемонией на экранах в порту. Весь день говорили о её бескомпромиссной защите животных, о её кинокарьере и о свободе, символом которой она стала в 1960-е годы.

Позже её похоронили на частной церемонии на морском кладбище с видом на Средиземное море, рядом с могилами членов её семьи. За этим последовала публичная церемония памяти, отражавшая как восхищение её деятельностью, так и разногласия, которые сопровождали её публичную жизнь.

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