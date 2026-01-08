Горные гиды Этны бастуют: им запретили водить туристов на извергающийся вулкан

Горные гиды, водящие туристов на итальянский вулкан Этна, вышли на акцию протеста. Они недовольны новыми мерами безопасности.

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Недавно, из-за очередного извержения Этны, власти ограничили доступ туристов и размер групп, экскурсии следует завершать до захода солнца, а вокруг языков лавы установлена 200-метровая запретная зона.

В результате многие гиды впервые за несколько десятков лет были вынуждены прекратить работу.

Этна, Сицилия, Италия AP Photo

Новое извержение Этны, которое началось в конце декабря, вулканологи называют сильнейшим за десяток лет — с чем и связаны усиленные меры безопасности. Гиды, однако, считают эти меры излишне суровыми. Горные экскурсоводы уверены в своём профессионализме и способности обеспечить туристам и безопасность, и незабываемые впечатления.

При этом, по данным вулканологов, извержение уже существенно ослабевает, а потоки лавы останавливаются и остывают.

Сицилийский вулкан привлекает полтора миллиона человек в год, многие из которых поднимаются на вершину горы. Активные извержения Этны случаются часто, и лишь в редких случаях туристам приходится эвакуироваться, спасаясь от раскалённых газов, пепла и падающих камней — как случилось, например, летом прошлого года.