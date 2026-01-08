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Разгневанные фермеры все-таки "проложили путь" в центр Парижа, несмотря на запрет

Тракторы возле Эйфелевой башни: французские фермеры протестуют против намерений ЕС подписать в ближайшие дни торговое соглашение со странами Меркосур, Париж, 8 января 2026 г.
Тракторы возле Эйфелевой башни: французские фермеры протестуют против намерений ЕС подписать в ближайшие дни торговое соглашение со странами Меркосур, Париж, 8 января 2026 г. Авторское право  AP Photo/Emma Da Silva
Авторское право AP Photo/Emma Da Silva
By Euronews
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Они заняли позиции у Триумфальной арки, в районе Эйфелевой башни и около Национальной ассамблеи. Помимо соглашения с МЕРКОСУР, французские фермеры критикуют действия правительства по борьбе с эпизоотией узелкового дерматита - крайне заразной болезнью, поражающей крупный рогатый скот.

До 20 тракторов протестующих фермеров смогли прорваться в центр Парижа в этот четверг, несмотря на запрет на движение крупной сельскохозяйственной техники. Они заняли позиции у Триумфальной арки, в районе Эйфелевой башни и около Национальной ассамблеи.

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В Министерстве внутренних дел подтвердили, что нескольким колоннам сельскохозяйственной техники удалось "проложить путь" в сердце Парижа, в некоторых случаях объезжая и форсируя установленные заграждения и "идя на совершенно необоснованный риск". Но большинство тракторов были заблокированы подальше от центра, на ключевых транспортных артериях. Всего в МВД насчитали около сотни тракторов и дргуих машин в Париже и на окраинах на утро четверга.

Аграрии из самых разных районов Франции съехались в столицу по призыву одного из профсоюзов, Coordination rurale, чтобы сказать "нет" намерению Евросоюза заключить соглашение о свободной торговле с пятью южноамериканскими странами (МЕРКОСУР). Они убеждны, что договор с Бразилией, Аргентиной, Боливией, Парагваем и Уругваем - прямая угроза их средствам к существованию, европейским гарантиям качества и стандартам сельскохозяйственной продукции.

"МЕРКОСУР - гарантированная смерть" написано на транспаранте фермеров, протестующих около Триумфальной арки, Париж, 8 января 2026 г.
"МЕРКОСУР - гарантированная смерть" написано на транспаранте фермеров, протестующих около Триумфальной арки, Париж, 8 января 2026 г. AP Photo

Автомагистраль A13 перекрыта с 5 утра в направлении Парижа из-за демонстрации аграриев.

Coordination rurale выступила с призывом провести манифестацию перед зданием Национальной ассамблеи в 10 утра. Председатель нижней палаты французского парламента Яэль Брон-Пиве попыталась вступить в диалог с демонстрантами, но была освистана и вернулась в Бурбонский дворец ни с чем. Кто-то даже выкрикнул "Отставка!" Брон-Пиве предложила встретиться с представителями профсоюза в 14 часов.

"Меня очень волнует сельское хозяйство, - сказала она перед тем, как уйти. - Это нормально, что их гнев выражается".

В рамках общенационального движения протеста, фермеры также организуют демонстрацию у нефтебазы DPA в Бассенсе, недалеко от Бордо, сообщает префектура Жиронды."С 10 часов вечера около сорока сельскохозяйственных машин, грузовиков и легких автомобилей препятствуют доступу на территорию нефтебазы", - говорится в пресс-релизе префектуры.

Мы приехали в Париж, чтобы выразить наши требования в непосредственной близовсти от тех, у кого есть власть”, заявил в свою очередь Хосе Перес, президент Ассоциации сельских районов региона Лот-и-Гаронна. Он подчеркнул, что, помимо МЕРКОСУР, французские фермеры также критикуют действия правительства по борьбе с эпизоотией узелкового дерматита - крайне заразной болезнью, поражающей крупный рогатый скот. На сегодня власти обязывают фермеров забивать всё стадо при первом же случае.

ЕС на этой неделе возобновил внутренние переговоры по соглашению о свободной торговле с пятью южноамериканскими странами на фоне слухов о том, что соглашение может быть подписано в Парагвае 12 января.

Сторонники соглашения во главе с Германией, возможно, смогут преодолеть возражения Франции и Польши. Ожесточённая оппозиция со стороны Франции сорвала сделку в прошлом месяце. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар в среду подтвердила несогласие Франции с соглашением МЕРКОСУР, заявив, что оно угрожает производству говядины, курятины, сахара, этанола и меда, а также другим отраслям.

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