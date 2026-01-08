В Миннеаполисе призвали иммиграционную полицию "убираться" после убийства женщины

Инцидент произошел в среду на юге Миннеаполиса. В ходе антиимиграционного рейда офицер полиции застрелил женщину, перегородившую ему на машине дорогу.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Дональд Трамп написал, что полицейский стрелял из самообороны и что женщина якобы совершила на него наезд. Однако кадры с места это не подтверждают.

На распространившейся в сети записи видно, как 37-летняя женщина перегораживает дорогу в момент, когда офицеры подходят к ее автомобилю и приказывают ей открыть дверь и выйти. Когда женщина едет вперед, другой сотрудник ICE, стоявший перед машиной, достает оружие и в упор стреляет во внедорожник. Из видеозаписей неясно, имело ли место столкновение автомобиля офицером. На протяжении всего инцидента полицейские оставались на ногах, свидетельствуют кадры.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал версию властей о попытке наезда "чушью". Он призвал антиимиграционное агентство покинуть Миннеаполис "ко всем чертям". "Они уже пытаются представить это как акцию самообороны. Посмотрев видеозапись, я хочу сказать всем прямо. Это полная чушь", - сказал он на пресс-конференции. "Они делают это не для того, чтобы обеспечить безопасность в Америке. Они создают хаос и недоверие. Они разрывают семьи на части", - добавил Фрей.

В отдельном телеинтервью CNN Фрей заявил, что ему было ясно, что женщина не собиралась никого сбивать.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц, бывший помощник Камалы Харрис, также раскритиковал этот инцидент, назвав его частью "пропагандистской машины". "В течение нескольких недель мы предупреждали, что опасные операции администрации Трампа представляют угрозу для нашей общественной безопасности, что кто-то может пострадать", – отметил Уолц на пресс-конференции.

В среду сотни людей собрались в Миннеаполисе, чтобы почтить память 37-летней местной жительницы Рене Гуд, а также выразить протест против рейда ICE и иммиграционных репрессий Трампа. Ации зафиксированы и в других городах.