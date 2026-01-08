Массовые протесты после убийства женщины сотрудником иммиграционной службы охватили Миннесоту и вышли за её пределы. В четверг в главном городе американского штата - Миннеаполисе, - где произошла трагедия, акции сопровождались столкновениями участников с полицией.

37-летняя местная жительница, мать троих детей по имени Рене Николь Маклин Гуд была застрелена в упор во время рейда ICE. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм поддержала заявление администрации Трампа о том, что сотрудник ICE действовал в целях самообороны, так как женщина якобы пыталась наехать на него на своём внедорожнике.

Позднее, во време беседы с журналистами вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что смерть Рене Гуд была “трагедией, которую она сама себе создала”. Он добавил, что стрелявший в неё офицер ранее в июне был сбит машиной во время очередного рейда, и что тот выполнял “важную работу для Соединённых Штатов Америки”.

В СМИ и соцсети попали видео с разных ракурсов, на которых запечатлён момент гибели Гуд. На кадрах видно, как агент иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в маске пытается открыть дверь преградившего дорогу внедорожника Honda. После его коллега трижды стреляет в отъезжающий от них автомобиль.

Проехав несколько метров, он врезается в припаркованные машины. На видео слышно, как очевидцы и снимавшие бросают оскорбления в адрес федеральных служащих.

С утра четверга протестующие начали прибывать к зданию госучреждения на окраине Миннеаполиса, в котором расположено представительство службы миграционного и таможенного контроля.

Протестующие собираются у федерального здания епископа Генри Уиппла в Миннеаполисе, 8 января 2026 года. AP Photo

Манифестанты кричали "С нас хватит ICE", "Убирайтесь, нацисты", "Мы требуем правосудия прямо сейчас!" Сотрудники пограничного патруля пытались оттеснить их от ворот, обливали перцовым спреем и пускали слезоточивый газ, говорится в материалах СМИ.

"Это не может не ужасать: наше правительство ведёт войну против наших граждан. Мы должны выйти и сказать "нет". Что ещё мы можем сделать?" - сказала участница акции Шанта Хеджмади.

Демонстрации протеста не ограничились Миннеаполисом: они также прошли или ожидаются в Нью-Йорке, Сиэтле, Детройте, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Антонио, Новом Орлеане и Чикаго.

Кроме того, на этой неделе запланированы акции в менее крупных городах - Аризоне, Северной Каролине и Нью-Гэмпшире.

Импровизированный мемориал в память о Рене Гуд в Миннеаполисе, 8 января 2026 года. AP Photo

Агенты ICE не хотят покидать Миннесоту

Местные власти потребовали, чтобы агенты ICE покинули Миннесоту, но министр национальной безопасности Кристи Ноэм заявила, что те никуда не уедут.

Ведомство направило более 2000 сотрудников в этот район в рамках "крупнейшей операции по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства". По словам Ноэм, уже арестовано более 1500 человек.

Сотрудники ICE у здания федерального управления в Миннеаполисе, 8 января 2026 года. AP Photo

Министр назвала произошедшее "актом внутреннего терроризма" против сотрудников ICE, заявив, что женщина за рулём "попыталась их сбить и протаранила их своим автомобилем. Наш офицер действовал быстро в целях обороны, выстрелил, чтобы защитить себя и окружающих".

Президент Дональд Трамп выступил с аналогичными обвинениями в социальных сетях и в очередной раз высказался в защиту работу ICE.

Но мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал версию событий федеральных властей "чушью".

"Они уже пытаются представить это как акт самообороны", - выразил возмущение Фрей. "Я сам видел видеозапись и хочу сказать всем прямо: это полная чушь".

Он также раскритиковал действия федеральных сил и сказал, что агенты должны покинуть город.

В четверг глава Бюро по борьбе с преступностью Миннесоты (ВСА) сообщил, что прокуратура США запретила ему принимать участие в расследовании.

Дрю Эванс рассказал в своём заявлении, что после того, как агентство провело консультации с прокуратурой округа Хеннепин, прокуратурой США и ФБР, было решено, что расследование вместе будут вести BCA с ФБР.

Но, по его словам, позже стало известно, что прокуратура США поменяла решение.

"Теперь расследование будет вести исключительно ФБР, а BCA больше не будет иметь доступа к материалам дела, уликам с места происшествия и материалам допроса, необходимым для проведения тщательного и независимого расследования", - написал Эванс.

Демонстрант держит плакат с надписью "Рене" в Миннеаполисе, 8 января 2026 года AP Photo

"Без полного доступа к собранным уликам, свидетелям и информации мы не можем соответствовать стандартам расследования, которых требует закон Миннесоты и общественность. В результате BCA, увы, прекращает расследование", - написал он.

Трагический инцидент в Миннесоте ознаменовал собой очередную эскалацию в связи с операциями ICE, которые по поручению Трампа проводятся в крупных городах - к недовольству местных властей и жителей. Смерть Рене Гуд стала по меньшей мере пятой по счёту, связанной с рейдами американской миграционной службы.