Видео. Крупнейшее проекционное шоу на здании правительства Токио завораживает толпы

Запущенная в 2024 году инсталляция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая постоянная архитектурная проекция, покрывающая почти 14 000 квадратных метров.

В инсталляции используются 40 сверхярких проекторов, в основном работающих от солнечной энергии. С 19:00 до 21:00 идут несколько коротких показов. В будние дни акцент делается на абстрактных темах, таких как эволюция и лунные циклы. По выходным акцент смещается в сторону поп-культуры: выступления в стиле J-pop, сцены из аниме, а над площадью нависает Годзилла в натуральную величину.

По словам городских властей, проект призван стимулировать ночной туризм. Критики называют его дорогостоящим, но данные о посещаемости свидетельствуют, что шоу уже стало частью вечерней жизни Токио.