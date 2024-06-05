Испания: 97% получающих базовое пособие - мигранты?

В преддверии выборов в ЕС и Великобритании комментаторы и пользователи соцсетей делают фактически неверные заявления об иммиграции в Европе

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Миграция, как правило, является горячей темой любой избирательной кампании и часто подпитывает провокационные дебаты и ложные утверждения.

Идет ли речь о пособиях или уровне иммиграции, утверждения обычно провокационны и просто неверны.

Вот пример из Испании:

The claim in the post is wrong Euronews

В этом сообщении на Facebook говорится, что почти 97% людей, получающих минимальный базовый доход в Испании, являются иммигрантами.

Минимальный базовый доход - это социальное пособие, которое обеспечивает жизненно необходимый доход экономически уязвимым слоям населения.

Его размер может составлять от 600 до 1400 евро в месяц, в зависимости от условий жизни получателя.

Но сообщение в Facebook неверно по нескольким причинам.

Во-первых, в нем говорится, что минимальный базовый доход выплачивает Министерство труда, в то время как на самом деле этим занимается Министерство интеграции, социального обеспечения и миграции.

Но что еще более важно, это неверно, потому что, согласно официальным данным министерства инклюзии за апрель, 82,4% получателей пособий имели испанское гражданство, и только 17,6 % были иностранцами.

В статье также неверно оценивается количество людей, получающих минимальный базовый доход: в действительности пособие выплачивалось примерно в 600 000 домов, в которых проживает почти 1,8 миллиона человек.

Превышают ли мигранты численность коренного населения в европейских столицах?

На другом конце континента в ролике голландской ультраправой активистки Евы Влаардингербрук утверждается, что большинство населения Амстердама, Брюсселя и Лондона составляют иммигранты.

Она также утверждает, что совершенно беспочвенная "теория великого замещения" - это реальность, а не ультраправая догадка, призванная внушить, что белое население Европы вытесняется иммигрантами из других стран.

Все это неверно.

Официальные данные Статистического управления Нидерландов показывают, что только 37% населения Амстердама родились за пределами страны.

По данным Бельгийского статистического агентства, число жителей Брюсселя, родившихся за пределами королевства, составляет 48%.

А в Лондоне перепись населения 2021 года показала, что 41% жителей столицы родились не в Великобритании, согласно данным Управления национальной статистики.

Кроме того, само по себе рождение в другом месте не является показателем происхождения и не может быть использовано для демонстрации недоказуемой гипотезы.

Иммиграция - важный вопрос, и опасения по поводу того, как с ней обращаются, вполне обоснованны, однако крайне важно убедиться, что любые заявления о ней основаны на фактах.

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Иммиграция остается одной из ключевых тем на выборах в ЕС

До европейских выборов остаются считанные дни, и иммиграционная политика, несомненно, будет одной из главных тем, которую будут обсуждать избиратели, отправляясь на выборы, особенно с учетом того, что прогнозы предсказывают сдвиг вправо.

Эксклюзивный опрос Euronews показал, что половина европейцев не одобряет позицию ЕС в отношении миграции и требует усиления пограничного контроля.

В ходе кампании правительства различных стран и кандидаты в Европарламент также предприняли шаги по ограничению иммиграции, возможно, в последней попытке собрать голоса.

Португалия отменила режим, позволяющий иностранцам въезжать в страну и только потом обращаться за видом на жительство, а несколько ирландских партийзаявили о своем несогласии с "либеральной" миграционной политикой правительства.

Это произошло после того, как ЕС подписал Новый пакт о миграции и убежище, реформирующий миграционные правила блока, чтобы все страны-члены, независимо от их местоположения, вносили свой справедливый вклад.