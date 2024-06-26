Европейские выборы: из тюрьмы в депутатское кресло

By Laszlo Arato

Депутатский иммунитет пока защищает школьную учительницу от судебного преследования за нападение на неонацистов. Однако новый Европарламент может эту неприкоснованность временно снять

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Илария Салис, известная как ярый антифашист, провела пресс-конференцию в Брюсселе. Итальянка заметно нервничала и выглядела растерянной. В июне она была избрана по списку "Альянса зеленых и левых" в Европейский парламент. Это означает, что ей полагается депутатская неприкосновенность и свобода. Она провела больше года в венгерском пенитенциарном учреждении, подозреваемая в покушении на жизнь и в причинении тяжких телесных повреждений. Салис сказала, что условия её содержания под стражей заставляют беспокоиться о других людях, находящихся в подобной ситуации:

Я буду работать от имени заключенных. Я посвящу себя заботе о мигрантах, за которых мы несём историческую ответственность. Мы должны относиться к этому серьезно. Я хочу, чтобы улучшилось положение молодежи. Она нуждается в образовании, но страдает от нестабильности. Надеюсь, что общие ценности и солидарность помогут нам строить такую Европу, какую мы хотим.

Многих людей по всему Евросоюзу встревожило появление Салис в наручниках перед венгерским судом. Её отказали тогда в переводе под домашний арест. По данным местной прокуратуры, 40-летняя школьная учительница и гражданский активист в феврале прошлого года участвовала в Будапеште в нападениях на неонацистов и в попытках сорвать демонстрацию ультраправых в Будапеште. Салис выражает готовность помочь правосудию:

Мое намерение состоит не в том, чтобы уклоняться от уголовного преследования. Мое намерение состоит в том, чтобы предстать перед судом ради достижения справедливости. При этом должны соблюдаться основные права, должны быть обеспечены надлежащая правовая процедура, одинаковое применение закона ко всем и уважение принципа соразмерности.

На пленарной сессии Европарламента может быть принято решение о временном снятии с Салис иммунитета, после чего разбирательство против нее может быть продолжено. Если итальянка будет признана виновной в Венгрии, ее могут приговорить к тюремному заключению на срок до 11 лет.