Европейские выборы: из тюрьмы в депутатское кресло

Депутатский иммунитет пока защищает школьную учительницу от судебного преследования за нападение на неонацистов. Однако новый Европарламент может эту неприкоснованность временно снять
Илария Салис, известная как ярый антифашист, провела пресс-конференцию в Брюсселе. Итальянка заметно нервничала и выглядела растерянной. В июне она была избрана по списку "Альянса зеленых и левых" в Европейский парламент. Это означает, что ей полагается депутатская неприкосновенность и свобода. Она провела больше года в венгерском пенитенциарном учреждении, подозреваемая в покушении на жизнь и в причинении тяжких телесных повреждений. Салис сказала, что условия её содержания под стражей заставляют беспокоиться о других людях, находящихся в подобной ситуации:
Я буду работать от имени заключенных. Я посвящу себя заботе о мигрантах, за которых мы несём историческую ответственность. Мы должны относиться к этому серьезно. Я хочу, чтобы улучшилось положение молодежи. Она нуждается в образовании, но страдает от нестабильности. Надеюсь, что общие ценности и солидарность помогут нам строить такую Европу, какую мы хотим.
Многих людей по всему Евросоюзу встревожило появление Салис в наручниках перед венгерским судом. Её отказали тогда в переводе под домашний арест. По данным местной прокуратуры, 40-летняя школьная учительница и гражданский активист в феврале прошлого года участвовала в Будапеште в нападениях на неонацистов и в попытках сорвать демонстрацию ультраправых в Будапеште. Салис выражает готовность помочь правосудию:
Мое намерение состоит не в том, чтобы уклоняться от уголовного преследования. Мое намерение состоит в том, чтобы предстать перед судом ради достижения справедливости. При этом должны соблюдаться основные права, должны быть обеспечены надлежащая правовая процедура, одинаковое применение закона ко всем и уважение принципа соразмерности.
На пленарной сессии Европарламента может быть принято решение о временном снятии с Салис иммунитета, после чего разбирательство против нее может быть продолжено. Если итальянка будет признана виновной в Венгрии, ее могут приговорить к тюремному заключению на срок до 11 лет.