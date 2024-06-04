Португалия ужесточает правила трудовой иммиграции, но не для всех

Со вторника у иностранцев, претендующих на получение ВНЖ, попросят предъявить рабочий контракт или предложение о трудоустройстве. Декрет не касается жителей бывших португальских колоний, которые по-прежнему смогут легализоваться, имея на руках всего лишь туристическую визу.

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Правительство Португалии объявило о новом плане по ужесточению иммиграционных правил. Отныне претенденты на получение вида на жительство должны будут въезжать в страну только по рабочей визе.

Действовавший ранее Закон об иностранцах 2007 года позволял легализовать мигрантов, которые уже находились в Португалии в поисках работы или учёбы, но въехали в страну в качестве туристов.

"Этим часто злоупотребляют", – так новый глава правительства Луиш Монтенегру, который пришёл к власти в марте этого года, обосновал реформу.

Процедуры, согласно которой просто выражение заинтересованности [в легализации] может способствовать бесконтрольному въезду мигрантов в Португалию, не должно быть, и её больше не будет. Луиш Монтенегру премьер-министр Португалии

Декрет не касается граждан Содружества португалоязычных стран (CPLP), таких как Ангола или Мозамбик, которые по-прежнему смогут въезжать по туристической визе в надежде поменять свой статус на месте.

Сейчас на рассмотрении властей находятся примерно 400 тысяч заявок на получение ВНЖ, львиная доля их приходится именно на CPLP.

Ужесточение правил было объявлено правоцентристским правительством за несколько дней до выборов в Европарламент. Согласно четырём из пяти основных опросов, лидируют социалисты, а один из них показывает, что правящие социал-демократы сравнялись с ними. Третье место неизменно прочат националистам Chega.