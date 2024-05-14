Во вторник утром в Евросоюзе завершился мучительный и зачастую взрывоопасный процесс. Представители стран-участниц собрались, чтобы окончательно одобрить пять законов, составляющих Новый пакт о миграции и убежище

РЕКЛАМА

Он предусматривает, среди прочего, более тщательную проверку заявителей, проведение медицинских осмотров, оценку безопасности, ускорение процедуры оформления документов и предоставление бесплатных консультаций.

Главным новшеством является система "обязательной солидарности", которая предоставит правительствам три варианта обращения с желающими остаться в Евросоюзе: привезти и поселить у себя определенное количество, выплачивать 20 тыс евро за каждого отвергнутого или финансировать оперативную поддержку.

Первоначальная цель - 30 тыс переселений в год.

Как и ожидалось, Польша и Венгрия, наиболее ярые критики, проголосовали против всего пакета законов. С момента представления реформы в 2020 году они последовательно сопротивлялись системе "обязательной солидарности", ошибочно утверждая, что она заставит эти две страны против их воли принимать мигрантов.

Два скептика, Чешская Республика и Словакия, предпочли воздержаться при голосовании по большинству аспектов, а Австрия проголосовала против антикризисного постановления.

Южные государства ЕС жаловались на то, что их перегрузили и бросили на произвол судьбы. Западные и северные страны требовали усиления ответственности и контроля на внешних границах, в то время как восточные государства сопротивлялись любым инициативам, напоминающим квоты на переселение.

На фоне этой суматохи ультраправые силы увидели свой шанс и вскочили на эту тему как на батут, чтобы добиться увеличить значимости и успеха на выборах. Потрясения от этого политического землетрясения ощущаются и сегодня: опросы, проводимые в преддверии июньских выборов, предсказывают резкий поворот вправо.

Действуя по принципу "если не сейчас, то когда?", страны-члены преодолели свои разногласия и постепенно разблокировали пять частей Нового пакта в течение 2023 года, пока в декабре не достигли предварительной договоренности с парламентом.

Соглашение, названное "историческим", было с трудом одобрено евродепутатами в апреле после жарких дебатов..

"Этот пакет мер - большой шаг вперед, - сказала председатель Европарламента Роберта Метсола, - Он не решит всех проблем в одночасье, но это десять гигантских шагов вперед".

Голосование в Совете во вторник прошло без драмы и даже без дебатов, поскольку все детали, которые можно было обсудить, уже многократно обговорены.

Единственный шаг, который осталось сделать Новому пакту, - это опубликовать его в официальном журнале ЕС. После этого потребуется два года, чтобы он вступил в полную силу.