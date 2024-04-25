Видеозапись дела, возбужденного Никарагуа против Германии в Международном суде по обвинению в содействии геноциду в Газе, была вырвана из контекста. Cube проводит расследование.

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В социальных сетях распространилось видео, в котором ложно утверждается, что судья Международного суда (МС) в Гааге (Нидерланды) предписывает Германии прекратить поддержку Израиля.

Однако судебное разбирательство не просто продолжается, но и человек на видео даже не судья.

В начале марта Никарагуа подала иск против Германии в Международный суд, утверждая, что Берлин причастен к геноциду в Газе, оказывая политическую и финансовую поддержку Израилю.

Германия категорически отвергла эти обвинения.

С тех пор в Instagram и других социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, судья Международного суда призывает Германию немедленно приостановить помощь Израилю.

Подпись на немецком языке гласит, что Германию "осудили", подразумевая, что суд уже вынес решение по этому делу, и оно против Германии.

Это вводит в заблуждение.

Начнем с того, что человек на видео действительно выступает в Международном суде по делу Никарагуа, но он не судья. Это секретарь Международного суда Филипп Готье.

У него целый ряд обязанностей, в том числе судебных, таких как управление судебными разбирательствами и документами, но он не является судьей, председательствующим в деле.

Текст, который он читает на видео, представляет собой серию временных мер, которые Никарагуа попросила суд вынести, а не судебное решение.

К ним относятся обязать Германию приостановить поставки военной техники Израилю и сделать все возможное, чтобы немецкое оружие, уже находящееся в Израиле, не использовалось для участия в предполагаемом геноциде.

The video has been miscaptioned Euronews

Стоит отметить, что на видео Готье говорит по-английски. Журналисты немецкой службы Euronews подтвердили, что переведенные субтитры в целом верны, даже если видео вырвано из контекста.

Само видео является настоящим и было снято в рамках дела Никарагуа против Германии; оно просто неправильно подписано. Полную версию можно найти на официальном сайте Международного Суда.

Данный клип начинается примерно в 9:53, и на полном видео четко обозначен как список запросов, поступивших из Никарагуа. Председатель Международного Суда Наваф Салам просит регистратора зачитать запросы суду, а тот затем прямо отмечает, что цитирует судебные документы Никарагуа.

Также неверно утверждать, что это судебное решение, поскольку Международный Суд пока не вынес решения по этому делу.

Недавно суд опубликовал заявление, в котором подтверждается, что публичные слушания по этому вопросу завершены, и что обсуждения уже начались, а также сообщается, что суд вынесет свой вердикт на другом публичном слушании, дата которого пока не определена.