Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС - "исторический шаг"

By Euronews

В Люксембурге стартовали переговоры о членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии. Страна-председатель Совета ЕС - Бельгия - обещает Киеву и Кишинёву поддержку на каждом этапе процесса, который может занять годы.

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В Люксембурге начались переговоры о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. Хотя они носят больше формальный характер, участники межправительственной конференции характеризуют их как "важный" и "исторический шаг".

Глава МИДа Бельгии - страны, которая в настоящий момент председательствует в Совете ЕС, - пообещала Киеву поддержку на каждом этапе вступления в сообщество.

Блок будет помогать Украине в войне с Россией“столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо", добавила министр.

Конференция положила начало процессу, который может занять долгие годы. Но Украина рассчитывает стать членом блока к 2030-му.

Хаджа Лабиб, министр иностранных дел Бельгии:

"Вместе мы сможем построить более сильную, безопасную и процветающую Европу для всех. Давайте же приступим к работе, чтобы это случилось. Давайте будем справедливыми и честными. Путь будет долгим, и не всегда простым. Мы знаем, что впереди у нас много работы. Государства-члены ЕС примут решение, когда Украина выполнит условия, основываясь на объективном прогрессе. Но с непоколебимой решимостью мы уверены, что Украина сможет добиться этого. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе. Вы не одни. Мы с вами".

На помощь надеется и Молдавия, которая тоже опасается российской агрессии, учитывая неоднократные инциденты с падением на молдавскую территорию российских ракет, и энергетический кризис из-за прекращения поставок газа из РФ.

Хаджа Лабиб, министр иностранных дел Бельгии:

"Нет никаких сомнений в том, что Молдавия - неотъемлемая часть Европы. У нас общаяя история, наследие, культура".

Теперь от Украины и Молдавии требуется привести свои законы в соответствие со стандартами ЕС в 35 сферах и отраслях: начиная с торговли, рыболовства, налогообложения, энергетики и окружающей среды и заканчивая правосудием и сферой безопасности. По мнению аналитиков, больше всего Брюссель, как и 27 государств блока, беспокоит высокий уровень коррупции. Впрочем, аналитики отмечают, что усилиями, которые приложило в последние годы молдавское правительство, в разрешении этой проблемы стране удалось значительно продвинуться.