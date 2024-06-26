Евросоюз взялся очистить околоземное пространство

Хартия нулевого мусора Европейского космического агентства требует к 2030 году вернуть на Землю, уничтожить или обезвредить заброшенные спутники

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В околоземном пространстве становится тесно. В него запущено множество искусственных спутников. Большинство из них движутся по низкой орбите, примерно в тысяче километров от Земли, или висят на геостационарной на высоте 30 тыс км. Кроме того, накопилась масса космического мусора. Растет необходимость поддерживать это пространство устойчивым, чистым и безопасным. Это было одной из тем обсуждения на форуме Европейского космического агентства в Брюсселе.

Некоторые компании рассказали о том, как они с помощью спутников собираются обеспечивать доступ к Интернету в отдаленных местах нашей планеты.

Джорди Казанова, участник проекта Amazon Kuiper:

Все наши спутники будут иметь активные двигательные установки. Мы сможем ими маневрировать, чтобы предотвращать крупные столкновения. Эти наши аппараты будут облачены в специальную броню, чтобы избежать повреждения мелкими обломками. Самые важные элементы спутников будут защищены.

По данным Агентства, на орбите Земли находится около 12,5 тыс спутников. По истечении срока их эксплуатации их нужно уничтожить, вернуть на Землю или обезвредить.

Гизела Зюсс из Европейского космического агентства:

Космическая гонка набирает обороты. Теперь, к примеру, Соединенные Штаты используют целые группировки спутников и кораблей. Околоземное пространство служит не только военным, но и бизнесу. Частные фирмы все больше заинтересованы в том, чтобы запускать в космос свои спутники.

Но большая проблема в том, что такие аппараты со временем перестают работать, оставаясь при этом в космосе. В такой ситуации находятся около 2,7 тыс спутников. Кроме того, угрозу представляют мелкие детали и обломки, летающие с большой скоростью и способные нанести большой вред. Чтобы его предотвратить и очистить космос, Агентство приняло Хартию нулевого мусора.

Гизела Зюсс из Европейского космического агентства:

Цель этой Хартии - свести к нулю количество заброшенных орбитальных аппаратов к 2030 году. Это необязательный и исполнению документ с высокими требованиями. Это инициатива всего космического сообщества, включая наше Агентство и множество других заинтересованных сторон.

В ближайшие месяцы в Брюсселе будет представлен Европейский космический акт. Это будет первый закон, регулирующий участие ЕС в мирном освоении околоземного пространства.