Нет, курение не поможет вам похудеть

Недавнее исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета, развенчало часто цитируемый миф о том, что курение поможет вам сбросить лишние килограммы

РЕКЛАМА

Исследование, в котором приняли участие 1,5 млн курящих европейцев, показало, что курение на самом деле увеличивает жир на животе.

Давайте подробнее рассмотрим, почему.

Достаточно хорошо известно, что, когда люди бросают курить, их организм начинает сжигать калории медленнее, чем раньше, что приводит к увеличению веса.

Тем не менее, исследование показывает, что продолжение курения не обязательно сделает вас стройнее, и подтверждает, что курение увеличивает количество жира на животе, особенно висцеральный жир.

Это нездоровый жир глубоко внутри живота, который приводит к более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и деменции.

Исследователи пришли к такому выводу, изучив генетические данные о курении и абдоминальном ожирении, принимая во внимание такие факторы, как употребление алкоголя и социально-экономический статус, чтобы убедиться, что увеличение количества жира на животе напрямую связано с курением, а не с другими факторами.

The Cube поговорил с ведущим автором исследования, попросив его прокомментировать результаты:

Герман Д. Карраскилья, доцент Копенгагенского университета:

"Итак, наше исследование опровергло упрощенное представление о том, что курение связано с общей потерей веса, подчеркнув причинно-следственную связь между курением и отложением жира на животе. […] Эти результаты бросают вызов распространенному заблуждению о том, что курение повсеместно приводит к потере веса, подчеркивая, что курение связано с рисками для здоровья, включая повышенный риск брюшного ожирения или жира на животе.

Исследование было основано на генетических исследованиях европейцев: в нём приняли участие 1,2 млн человек, которые начали курить, и более 450 тыс курильщиков со стажем. Были проведены также исследования распределения жира в организме, в которых приняли участие более 600 тыс человек.

Джеймс Томас, Euronews:

"Так какой же совет исследователи дают людям, желающим бросить курить и при этом избежать набора веса?"

Герман Д. Карраскилья, доцент Копенгагенского университета:

"Важно отметить, что отказ от курения имеет множество преимуществ для здоровья, помимо потенциальных изменений в распределении жира в организме. Так что дело не только в жировых отложениях на животе. Это исследование подкрепляет предыдущие, поскольку мы все знаем, что курение вредно. Таким образом, люди, которые могут бояться бросить курить из-за набора веса, могут найти в этих результатах стимул для того, чтобы бросить курить. Потому что курение увеличивает количество проблемного внутреннего жира, который является фактором риска многих заболеваний - таких, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые нарушения обмена веществ".

Дополнительные расследования и проверки фактов можно найти на нашем сайте euronews.com.