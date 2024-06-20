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В соцсетях появилось множество ложных утверждений о психическом здоровье Байдена

В соцсетях появилось множество ложных утверждений о психическом здоровье Байдена
В соцсетях появилось множество ложных утверждений о психическом здоровье Байдена Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By James ThomasEuronews
Опубликовано
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Критика возраста и психического здоровья Байдена преследует его на протяжении всего президентского срока.

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Ложные утверждения о психическом здоровье Байдена вновь заполонили социальные сети. По мере приближения президентских выборов в США в социальных сетях появляется множество сообщений, высмеивающих пригодность президента Джо Байдена к работе еще на один срок.

Многие из них якобы подкреплены видеозаписями, свидетельствующими о странном поведении 81-летнего президента, но обычно они либо подтасованы, либо вырваны из контекста.

На этом видео видно, как Байден якобы отходит или отвлекается на саммите G7 в июне. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, похоже, должна вернуть его к остальным членам группы. Однако на самом деле видео было обрезано и сокращено.

На полном видео, которое можно найти на YouTube, Байден явно наблюдает за участниками демонстрации прыжков с парашютом и общается с ними, а не смотрит вдаль. Некоторые другие мировые лидеры также могут быть замечены смотрящими в том же направлении.

Вот еще одно видео: в этом ролике на YouTube Байден, похоже, засыпает во время интервью в прямом эфире. Но это полностью сфабриковано — на самом деле это два несвязанных видео, соединенных вместе.

Одно из них датировано 2011 годом и взято из интервью Eyewitness News с Гарри Белафонте, в котором актер и певец выглядит спящим.

В то время представитель Белафонте заявил, что он не спит, а медитирует, и что у него не работает наушник.

Изображения Байдена, напротив, взяты из видеоролика 2020 года, в котором его поддерживает Хилари Клинтон.

Пока Клинтон говорит, Байден часто смотрит вниз, и иногда кажется, что он закрывает глаза, но нет никаких доказательств того, что он засыпает.

Еще больше ложных предположений появилось после празднования 80-й годовщины Дня высадки союзников в Нормандии.

Некоторые утверждают, что на этих кадрах видно, как Байден пытается сесть на несуществующий стул.

Но в полном, неотредактированном видео можно увидеть стул в разные моменты.

В тот момент, о котором идет речь, он оглядывается через плечо, делает паузу, пока объявляют следующего оратора, а затем садится.

Другие утверждают, что на другом видео, снятом позже, Байден случайно оборачивается и смотрит не в ту сторону.

Это якобы побуждает его жену Джилл и Эммануэля и Бриджит Макрон тоже обернуться, чтобы прикрыть его.

И снова, если мы посмотрим на полное видео, снятое с другого ракурса, мы увидим, что Байден повернулся, чтобы отдать честь ветеранам, когда прозвучал Last Post — известный военный гимн.

Критика возраста и психического здоровья Байдена преследует его на протяжении всего президентского срока, но обвинения обычно касаются какого-то не связанного с ним момента, вырванного из контекста.

В феврале врач Байдена заявил, что президент "по-прежнему годен к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений".

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