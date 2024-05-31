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Нет, большой крестик не аннулирует ваш бюллетень в Германии

Бюллетени в Германии нельзя аннулировать, выйдя за пределы круга
Бюллетени в Германии нельзя аннулировать, выйдя за пределы круга Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By James Thomas
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В немецких социальных сетях распространяются ложные слухи о том, как якобы можно случайно сделать свой голос недействительным на европейских выборах.

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Картинки, размещенные на TikTok, инструктируют немецких избирателей о том, как отмечать бюллетени при голосовании на выборах в ЕС.

В сообщениях предупреждается, что крестик, аккуратно вписанный в круг, является правильным и будет засчитан, а крестик, выходящий за его края, является неправильным и будет не засчитан.

Утверждается, что это заговор против ультраправой немецкой партииАдГ.

Согласно сообщениям, сотрудники избирательных комиссий получили указание следить за тем, чтобы все голоса в пользу АдГ вписывались в круг и не выходили за его пределы, иначе они будут считаться недействительными.

Однако эти утверждения необоснованны.

В тексте закона о выборах евродепутатов в Германии, который регулирует порядок голосования граждан на европейских выборах, говорится, что избиратели могут отметить свой бюллетень, поставив крестик в круге или "каким-либо другим способом".

Это может быть точка или галочка, по словам Федерального инспектора порегистрации избирателей, в правилах которого также указаны некоторые способы, по которым голос может быть не засчитан.

К ним относятся отсутствие четкого указания на то, за кого вы голосуете, использование двусмысленных символов, таких как смайлики, или написание в бюллетене лишних слов - в том числе имён других кандидатов.

Нет никаких упоминаний о том, что крестик, выходящий за пределы круга, делает голосование недействительным. На самом деле все наоборот: федеральный инспектор по регистрации голосов избирателей говорит, что отметка вне круга не аннулирует голос, если ясно, за кого голосуют.

В социальных сетях в некоторых постах на сайте X говорится, что почтовое голосование подвержено риску манипуляций.

Некоторые утверждают, что бюллетени с пробитыми отверстиями или отрезанными уголками недействительны, но это неверно.

В разделе, касающемся почтового голосования, Федеральный избирательный кодекс Германии прямо указывает, что бюллетени имеют отверстия или срезанные углы для удобства людей с ослабленным зрением.

Они используют при голосовании накладки со шрифтом Брайля, и отверстия позволяют им правильно совместить накладку с бюллетенем.

Однако стоит отметить, что изменение любого официального удостоверения личности, используемого для голосования, например паспорта или удостоверения лисности, может сделать его недействительным.

Это касается и обрезания уголков. Поэтому после подачи заявления на получение нового паспорта вам могут вернуть старый паспорт с отсутствующим уголком.

Убедитесь, что вы в курсе того, как можно проголосовать в вашей стране, поскольку выборы в ЕС и Великобритании приближаются все ближе - как и другие выборы в Европе.

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