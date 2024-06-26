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Срочная новость. Марк Рютте официально утверждён на должность генерального секретаря НАТО

Марк Рютте официально утверждён на должность генерального секретаря НАТО
Авторское право Armin Durgut/AP
Авторское право Armin Durgut/AP
By Euronews
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Голландец Марк Рютте официально утверждён на должность генерального секретаря НАТО

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И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте официально утверждён на должность генерального секретаря НАТО. Послы всех 32-х стран Альянса поддержали кандидатуру голландца на встрече в Брюсселе. Официальное утверждение на пост должно состояться на саммите организации в июле.

Рютте сменит нынешнего генерального секретаря, норвежца Йенса Столтенберга. Срок полномочий главы Североатлантического альянса составляет 5 лет.

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