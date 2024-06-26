Голландец Марк Рютте официально утверждён на должность генерального секретаря НАТО
И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте официально утверждён на должность генерального секретаря НАТО. Послы всех 32-х стран Альянса поддержали кандидатуру голландца на встрече в Брюсселе. Официальное утверждение на пост должно состояться на саммите организации в июле.
Рютте сменит нынешнего генерального секретаря, норвежца Йенса Столтенберга. Срок полномочий главы Североатлантического альянса составляет 5 лет.