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Зеленский посетил позиции ВСУ в Донецкой области

Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2024. The AP. All rights reserved.
Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2024. The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Президент Украины посетил позиции ВСУ в Донецкой области. Он наградил военных и раскритиковал чиновников, которые подолгу не бывают в прифронтовых районах.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донецкой области. Его сопровождали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов. Последний сменил на этой должности отправленного в отставку Юрия Содоля.

На месте Зеленский провел совещание по вопросам безопасности и обсудил проблемы, связанные с эвакуацией, водоснабжением и восстановлением домов. Также украинский лидер наградил военных.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Для меня большая честь быть здесь сегодня и поблагодарить вас за защиту нашего государства, поблагодарить ваших братьев, которых сейчас здесь нет, от имени всех нас, от имени всего народа Украины".

По словам Зеленского, он был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были в прифронтовых районах по полгода и больше, и обещал провести с ними серьезный разговор в Киеве.

Тем временем в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. В среду утром российские военные обстреляли город Селидово. В результате повреждены десятки жилых домов. О жертвах не сообщается. За минувшие сутки, говорится в сводке Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по территории Украины 43 авиаудара, применив 60 управляемых авиабомб и 368 дронов-камикадзе.

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