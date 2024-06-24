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Премьер-министр Албании назвал США «одним из трёх мировых зол»?

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и премьер-министр Албании Эди Рама пожимают друг другу руки во время встречи в Тиране, Албания, четверг, 15 февраля 2024 года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и премьер-министр Албании Эди Рама пожимают друг другу руки во время встречи в Тиране, Албания, четверг, 15 февраля 2024 года. Авторское право AP Photo/Armando Babani
Авторское право AP Photo/Armando Babani
By James Thomas
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Социальные сети утверждают, что Эди Рама назвал США, СССР и Израиль «дьяволами» и приводят подтверждающее видео

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Премьер-министр Албании Эди Рама известен своей прямотой, и его комментарии часто служат отличным материалом для постов в социальных сетях.

Ранее, в 2022 году, он назвал ЕС «большим бардаком и позором» после того, как блок приостановил переговоры о вступлении Албании. Шума наделала и его шутка о предполагаемой роли президента России Владимира Путина в смерти Евгения Пригожина.

Теперь появились утверждения о том, что он назвал США «мировым злом» и «дьяволом». Но в этом случае слова оказались вырванными из контекста.

В этом посте на сайте X Эди Рама рассуждает о трёх главных «силах зла» в мире.

На момент проверки фактов его посмотрели более 4 миллионов раз, а всего его лайкнули и перепостили около 100 000 раз.

Видео с фразой, вырванной из контекста
Видео с фразой, вырванной из контекстаEuronews

Прямо с начала ролика Эди Рама называет «трёх главных дьяволов»: Соединённые Штаты, Советский Союз и Израиль.

Как отмечается в сообщении, видео особенно интересно тем, что Рама высказывается таким образом, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену. Далее Рама уточняет, что под злом подразумеваются «американский империализм, советский социал-империализм и еврейский сионизм».

И премьер-министр Албании действительно всё это говорил — но в сообщении на сайте X содержится обрезанное видео, со словами, вырванными из контекста.

На самом деле Рама описывал взгляды руководства Албании в эпоху коммунистической диктатуры второй половины XX века.

Речь прозвучала на пресс-конференции, которую Рама и Блинкен давали в Тиране в феврале. Целиком её можно найти на официальном канале Госдепартамента США на YouTube. Фразы, о которых идёт речь, звучали в завершение встречи, когда политики отвечали на вопросы журналистов.

Блинкен и Рама на той самой пресс-конференции
Блинкен и Рама на той самой пресс-конференцииArmando Babani/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Один из них отметил, что Албания признала Палестину в 1988 году, а затем спросил Раму, считает ли он, что концепция «двух государств для двух народов» по-прежнему жизнеспособна при нынешнем израильском правительстве, и как её можно реализовать.

Рама напомнил, что когда в Албании была коммунистическая диктатура, лидер страны Энвер Ходжа был одним из «ближайших друзей и союзников» Организации освобождения Палестины.

В годы правления Ходжи Албания сперва была союзницей Советского Союза, но затем открыто порвала связи, повернувшись к Китаю, из-за идеологических разногласий.

Тогда Рама и сообщил, что в те годы албанский режим был «очень злобно настроен против трёх главных дьяволов» — США, СССР и Израиля, как мы уже видели.

Также он рассказала, как Албания принимала и защищала евреев, бежавших из нацистской Германии, а после Второй мировой войны численность её еврейского населения увеличилась.

Рама подтвердил, что по-прежнему считает решение о двух государствах единственным выходом для Израиля и Палестины, но отмечает, что для этого потребуется огромная политическая воля и реформы со стороны вовлечённых стран и международного сообщества.

В завершение албанский премьер заявил, что совсем не завидует положению Блинкена, но в дружеском тоне подтверждает позитивные отношения своей страны с США.

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