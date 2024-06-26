EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Ассанж вышел на свободу из зала суда

Ассанж покидает здание суда на Сайпане
Ассанж покидает здание суда на Сайпане Авторское право Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Многолетнее уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks неожиданно закончилось в самой необычной обстановке.

РЕКЛАМА

Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено, он вышел на свободу из здания Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Согласно условиям сделки с властями США Ассанж признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне" США. В ответ он приговорен к уже отбытому в британской тюрьме сроку. Вашингтон обязуется в дальнейшем не предъявлять ему никаких новых обвинений. Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения.

Многолетнее уголовное расследование в отношении Ассанжа неожиданно закончилось в самой необычной обстановке. Американское содружество в Тихом океане находится относительно близко к Австралии, гражданином которой является Ассанж и учитывает его желание не приезжать в континентальную часть Соединенных Штатов.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших утечек секретной информации в американской истории. По данным следствия, с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой, для публикации на WikiLeaks десятков тысяч отчетов о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и данные о заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы. Его деятельность вызвала бурную поддержку со стороны защитников свободы прессы, которые указывают на его роль в выявлении преступных военных действий, которые в противном случае могли бы быть скрыты от общественности. Среди файлов, опубликованных WikiLeaks, было видео атаки вертолета Apache американских войск на Багдад в 2007 году, в результате которой погибли 11 человек, в том числе два журналиста Reuters.

Ассанж с апреля 2019 года находился в британской тюрьме Белмарш, откуда оспаривал экстрадицию в США. До этого он ещё 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.

Семья и сторонники Ассанжа заявили, что его физическое и психическое здоровье пострадало за время судебных баталий и заключения.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Трамп назвал «фальсифицированным» суд, признавший его виновным

Дональд Трамп внёс залог в размере 175 миллионов долларов

Дональда Трампа оштрафовали на 355 миллионов долларов

экстрадиция суд WikiLeaks Джулиан Ассанж