Ассанж вышел на свободу из зала суда

By Euronews

Многолетнее уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks неожиданно закончилось в самой необычной обстановке.

РЕКЛАМА

Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено, он вышел на свободу из здания Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Согласно условиям сделки с властями США Ассанж признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне" США. В ответ он приговорен к уже отбытому в британской тюрьме сроку. Вашингтон обязуется в дальнейшем не предъявлять ему никаких новых обвинений. Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения.

Многолетнее уголовное расследование в отношении Ассанжа неожиданно закончилось в самой необычной обстановке. Американское содружество в Тихом океане находится относительно близко к Австралии, гражданином которой является Ассанж и учитывает его желание не приезжать в континентальную часть Соединенных Штатов.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших утечек секретной информации в американской истории. По данным следствия, с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой, для публикации на WikiLeaks десятков тысяч отчетов о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и данные о заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы. Его деятельность вызвала бурную поддержку со стороны защитников свободы прессы, которые указывают на его роль в выявлении преступных военных действий, которые в противном случае могли бы быть скрыты от общественности. Среди файлов, опубликованных WikiLeaks, было видео атаки вертолета Apache американских войск на Багдад в 2007 году, в результате которой погибли 11 человек, в том числе два журналиста Reuters.

Ассанж с апреля 2019 года находился в британской тюрьме Белмарш, откуда оспаривал экстрадицию в США. До этого он ещё 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.

Семья и сторонники Ассанжа заявили, что его физическое и психическое здоровье пострадало за время судебных баталий и заключения.