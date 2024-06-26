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В Екатеринбурге в закрытом режиме судят американского журналиста

Эван Гершкович в зале суда, 26 июня
Эван Гершкович в зале суда, 26 июня Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича обвиняют в шпионаже по заданию ЦРУ.

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В Екатеринбурге в закрытом режиме начался судебный процесс по делу журналиста Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Процесс проходит в Свердловском областном суде.

Эван Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года в Екатеринбурге и стал первым с 1986 года иностранным репортером, задержанным в России по обвинению в шпионаже.

Все время с момента задержания он провел в московском СИЗО "Лефортово".

В Екатеринбурге Гершкович находился в командировке по заданию редакции WSJ.

Прокуратура РФ утверждает, что Гершкович "по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники". В ФСБ заявили, журналист был задержан якобы "при попытке получения секретных сведений". Обвинение не предоставило доказательств.

Эван Гершкович вину не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Работодатель и правительство США отвергли все обвинения, назвав этот уголовный процесс незаконным. Соединенные Штаты считают Гершковича "неправомерно задержанным", то есть фактически рассматривают его как политического заложника.

Арест Гершковича произошел примерно через год после того, как президент Владимир Путин одобрил законы, устанавливающие уголовную ответственность за критику развязанной Кремлем войны в Украине, и заявления, которые рассматриваются как дискредитирующие армию.

Россия не исключает обмена пленными с участием Гершковича, но заявляет, что это невозможно до вынесения приговора по его делу. Это может произойти через несколько месяцев, потому что российские судебные процессы часто откладываются на недели. Перспективы после вынесения приговора неоднозначны.

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