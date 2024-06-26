Смешанные боевые искусства продолжают набирать популярность в Катаре. Регион Персидского залива — перспективный рынок для таких международных организаций, как ONE и PFL.

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Поклонников боевых видов спорта можно встретить по всему Ближнему Востоку, и организации, занимающиеся боевыми искусствами, такие как One Championship, стремятся воспользоваться этим спросом. Команда Qatar 365 сидела в первом ряду на историческом дебютном турнире ONE Championship в Катаре.

Во время насыщенного боями вечера на спортивной арене Lusail Sports Arena бойцы международного класса, такие как непобежденный чемпион ММА Анатолий Малыхин, показали болельщикам шоу мирового класса. На мероприятии также были представлены чемпионы из региона MENA, в том числе иранский тяжеловес Амир Алиакбари, который считается лучшим претендентом на золотой пояс на Ближнем Востоке.

Адель Халим побеседовал с основателем и генеральным директором ONE Championship Чатри Ситиодтонгом, который рассказал о том, почему его бойцам прививаются такие ценности боевых искусств, как уважение, смирение, стойкость, честность, мужество, дисциплина и бойцовский дух. Указав на заблуждение о насилии, он добавил: «Боевые искусства — лучшая платформа для раскрытия человеческого потенциала».

Лайла Хумайра поближе познакомилась с другой группой ММА — Лигой профессиональных бойцов. Она встретилась с перспективными бойцами PFL и пообщалась с Бьяджо Али Уолшем, внуком легенды бокса Мухаммеда Али. Бьяджо прокладывает свой собственный путь в боевых видах спорта и говорит, что, несмотря на давление, которое оказывает на него наследие его деда, он его не боится. «Алмазы рождаются под давлением. Надеюсь, однажды и я стану таким алмазом», – сказал он Лайле.

Лайла также встретилась с Хаттан Саиф, первой в истории женщиной из Саудовской Аравии, подписавшей контракт с международной лигой ММА. Хаттан входит в список бойцов PFL на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 22-летняя спортсменка считает своим долгом вдохновлять других девушек преодолевать социальные барьеры.