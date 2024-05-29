Иммиграция — главная тема предвыборной кампании

By Ken Murray

Представители новых политических партий Ирландии объясняют, почему иммиграция занимает первое место в их политических платформах

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В Ирландии иммиграция впервые в истории стала главной проблемой, оказавшейся в центре внимания в ходе предвыборной кампании. Сформированы сразу четыре новые политические партии, которые резко критикуют политику правительства страны.

Эти движения говорят об огромном масштабе проблем. Они называют себя правыми или правоцентристскими, и категорически требуют не называть их ультраправыми.

Население Ирландии — чуть больше пяти миллионов человек, из которых почти миллион — это приехавшие в страну за последние три десятилетия.

Ситуация в стране в последние месяцы накаляется — в Ирландии уже неоднократно проходили массовые манифестации против мигрантов и миграционной политики властей.

Посмотрите видео, чтобы узнать об этом больше.