Позиции "зелёных" и либералов заметно ослабли после выборов 6-9 июня. Отчасти им помешали "домашние" проблемы. При этом оба прогрессистских блока намерены бороться за участие в правящей коалиции и сохранение статуса-кво в европейских институтах.

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Будущее экологической политики может оказаться под угрозой, поскольку "зелёные" и либералы оказались в числе главных неудачников на выборах в Европейский парламент, предварительно потеряв 18 и 23 места соответственно, согласно результатам, полученным 10 июня, по сравнению с кампанией 2019 года.

Бельгия, Франция, Германия и Италия – одни из ключевых стран, где либералы и "зелёные" потерпели поражение, зачастую в пользу ультраправых. Во Франции провал президентской партии даже обернулся политическим кризисом, роспуском Национального собрания и назначением досрочных парламентских выборов, на которых могут победить лепенисты.

Отсутствие доступа к достойному жилью и высокие темпы инфляции, а также реакция европейцев на поддержку Украины, возможно, также сыграли свою роль в подъёме популистов и евроскептиков.

Хотя окончательные данные по некоторым странам ЕС ещё не объявлены, последние прогнозы показывают, что "Зелёные – Европейский свободный альянс" и либералы из фракции "Обновляя Европу" (Renew) вместе потеряют примерно 40 мандатов. Однако в целом расклад сил в Страсбурге и Брюсселе может остаться тем же: либералы рассматривают возможность создания коалиции с правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), которая укрепила свои позиции, и социал-демократами, которые недосчитаются всего 4-5 мест.

После объявления первых результатов голосования сопредседатель фракции "зелёных" бельгиец Филипп Ламбертс заявил журналистам, что его однопартийцы представляют собой единственную политическую силу, выступающую за защиту окружающей среды и обратился с призывом к ЕНП сохранить нынешнее большинство в Европарламенте и не смещать объектив резко вправо.

"Если вы хотите стабильности и ответственной политики в течение следующих пяти лет, то заигрывание с различными оттенками ультраправых не может быть для вас вариантом", – отметил он.

Либералы также заняты сохранением статуса-кво: Дидрик де Шетцен, генеральный секретарь Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), входящего в "Обновляя Европу" призвал "народников" и социал-демократов "работать вместе в духе компромисса".

"Численно это выглядит так, что мы трое [ЕНП, "Обновляя Европа" и Renew] можем иметь прочное большинство, главное – это компромисс, который будет достигнут в ходе дискуссий", – сказал де Шетцен.

Де Шетцен вновь заявил об отказе сотрудничать с ультраправыми на уровне ЕС, несмотря на рост их популярности во многих странах Европы, и подчеркнул необходимость поддерживать так называемый "санитарный кордон", чтобы не допустить такие партии, как "Национальное объединение" Марин Ле Пен, к участию в парламентских комитетах.

Его коллега по фракции, Бенедетта де Марте, генеральный секретарь Европейской партии зелёных, признала "некоторые проблемы, которые не являются незначительными" между либералами и зелеными на национальном уровне, и заявила, что разногласия между союзниками, в частности, сыграло в пользу ультраправых.

Отвечая на вопросы, де Марте отмахнулась от идеи о том, что "зелёные" стали восприниматься как ненадёжный партнер из-за их сопротивления Единой сельскохозяйственной политике или из-за того, что они чересчур активно выступали за Европейский зелёный курс, флагманскую программу ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, сказав, что группа была "надёжной и конструктивной" и что цель партии – "менять вещи, а не просто занимать посты".

При этом глава "зелёных" отметила, что партия осознала, что "не сможет повторить успех 2019 года", добавив, что тогда в обществе был "климатический драйв, которого, к сожалению, мы больше не видим".

Несмотря на крупное поражение во Франции, ведущий кандидат от французских либералов Валери Айе заявила, что результаты голосования показали, что "без либералов невозможно проевропейское большинство в парламенте".

Соратница Эммануэля Макрона написала на платформе X о "центральной роли" либералов в "следующей проевропейской коалиции в течение предстоящих пяти лет".

Немецкий депутат от "зелёных" Даниэль Фройнд, который был переизбран на новый срок, связал слабые результаты своей партии с национальными проблемами, такими как жилищный кризис и инфляция.

"Зелёные" в Германии отчасти лишились поддержки молодых избирателей. Это вызывает тревогу. Наша кампания не смогла обратиться к этим избирателям – показать им актуальность нашей климатической политики", – сказал Фройнд в интервью Euronews.

"Однако я думаю, что в Германии – и в некоторой степени во Франции – мы видим, что избиратели использовали эти европейские выборы, чтобы выразить своё недовольство национальными правительствами", – добавил он.

Джеймс Канагасуриам, главный научный сотрудник опросной платформы Focaldata, не считает итоги выборов "крахом" для "зелёных", несмотря на "крен в сторону ультраправых".

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"Зелёные отступили, но не обязательно в отношении взглядов населения на изменение климата, – утверждает эксперт.

"Продолжение курса по достижению нулевого уровня выбросов – это стратегический выбор, который позволит изменить положение ЕС среди промышленных держав", – уверен Нил Макарофф, директор общеевропейского аналитического центра Strategic Perspectives, добавив: "Это может лишь укрепить коалицию между ЕНП, социал-демократами, Renew и "зелёными"".