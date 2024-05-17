"Зеленая сделка" пугает европейцев. Почему?

В канун евровыоборов климатическая повестка и связанная с ней "Зеленая сделка" вызывают острейшие дебаты по всему ЕС. Наш корреспондент Хулиан Лопес побывал в двух странах, где недовольных особенно много.

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Панацея для одних, катастрофа для других, полная неизвестность для третьих - европейская "Зеленая сделка" остается одним из главных источников общеевропейских дебатов на всех уровнях. Напомним: речь идет о крупнейшей в истории ЕС коррекции экономического курса с тем, чтобы к 2050 году сделать все европейское пространство углеродно-нейтральным. План, или "сделка", касается все без исключения общественные и профессиональные группы. Многие боятся движения в сторону углеродного нейтралитета?

Чехия: "конкурентам станет проще"

В Чешской Республике основные опасения озвучивает промышленный сектор. В рамках усилий по защите окружающей среды правительство надеется сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году. Некоторые крупные сталелитейные заводы сообщают, что смогли подстроить свою деятельность под новые задачи.

Фабрики другого профиля говорят о трудностях. "Политика "Зеленой сделки" негативно влияет на наш бизнес, сказывается на конкурентоспособности, ведь подобных правил не существует за пределами ЕС, - говорит Ярослав Сейфрт, директор компании, выпускающей до 50 тысяч тонн богемского стекла в год. - Это - вопрос политической стратегии: хотят чешские и европейские власти, чтобы наша отрасль существовала, или нет".

Производители богемского стекла испытывают давление из-за норм "Зеленой сделки". Euronews

Рабочие также опасаются, что им придется дорого заплатить за зеленый переход. требующий новых навыков, иного подхода к производственному процессу.

"На бумаге "Зеленая сделка" просто идеальна. Будь Европа отдельной планетой в Солнечной системе, мы бы точно ее поддержали, - иронизирует Питер Зегзулка, профсоюзный лидер сталелитейного сектора. - Но, к сожалению, Европа дает лишь 8% от общего объема мировых выбросов в год. Если мы урежем наши выбросы наполовину, то куда девать остальные?"

Чешские рабочие хотят, чтобы правительство гарантировало сохранение производство и занятость. НПО также задаются вопросом, как обеспечить социальную справедливость при реализации зеленого перехода. Причем не только в Чехии.

Во всем винят коров!

В Ирландии дебаты сосредоточены главным образом на сельском хозяйстве. Правительство потребовало от сектора сократить выбросы парниковых газов на 25% к 2030 году. Фермеры опасаются, что единственным возможным способом выполнить цель станет уничтожение поголовья рогатого животных.

"Сельское хозяйство стало легкой мишенью, ведь избавиться от коров гораздо проще, чем от автомобилей или промышленности", - жалуется Геройд, владелец одной из примерно 135 тысяч ферм, разбросанных по всей стране.

Куда девать коров? Euronews

Обеспокоены ирландцы и тем, что им запретят отапливать дома торфом, как делается в этой части Европы на протяжении веков. Власти все еще разрешают местным жителям, живущих близ торфяных болот, делать заготовки. Но под давлением сторонников "Зеленой сделки" и экологических директив их терпимости может прийти конец. ЕС же осудил Ирландию за недостаточную защиту экосистем торфяных болот...

Ирландские экологии признают, что разделяют опасения общества. Одновременно они убеждены, что отказ от "Зеленой сделки" в условиях меняющегося климата невозможен - и призывают равномерно распределить нагрузку за переход между отраслями и общественными группами. "Чем раньше мы сфокусируемся на переходе, тем лучше для всех", - говорит Ойсин Когланд из группы Friends of the Earth Ireland.

"Зеленая сделка" и переговоры вокруг нее станут одной из гарантированно сложных задач для властей в Брюсселе и на местах и после евровыборов.