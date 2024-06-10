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Выборы в Европарламент: победа ультраправых - поражение Макрона и Шольца (эксперты)

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и глава списка на выборах Европарламент Жордан Барделла в штаб-квартире "Национального объединения" в Париже, 9 июня 2024 г.
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и глава списка на выборах Европарламент Жордан Барделла в штаб-квартире "Национального объединения" в Париже, 9 июня 2024 г. Авторское право Lewis Joly/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Lewis Joly/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Победа ультраправых на выборах в Европарламент означает ошеломляющее поражение Макрона во Франции и Шольца в Германии, отмечают эксперты. На протяжении десятилетий Евросоюз, корни которого уходят в разгром нацистской Германии и фашистской Италии, удерживал крайне правых на политической периферии.

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Ультраправые партии добились значительных успехов на воскресных выборах в Европарламент, поколебав традиционную расстановку политических сил в Евросоюзе, отмечают эксперты. Особенно унизительным поражение стало для президента Франции и его партии "Возрождение".

Накануне вечером блок из 27 европейских государств заметно сдвинулся вправо: так, премьер-министр Джорджа Мелони удвоила число мест "Братьев Италии" в Европарламенте. Несмотря на то, что крайне правая "Альтернатива для Германии" подверглась критике из-за серии скандалов с участием её кандидатов, она все равно получила достаточно мест, чтобы обойти социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

Почувствовав угрозу со стороны крайне правых, христианские демократы во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе кампании ещё больше сместились вправо в вопросах миграции и климата, подчеркивают политологи. Они были вознаграждены тем, что на сегодняшний день остаются самой многочисленной группой в Европарламенте, насчитывающем 720 мест, и продолжают держать руку на пульсе процесса расширения полномочий законодательной власти в ЕС.

Марин Ле Пен: "Мы готовы защищать интересы французов"

При этом главным ньюсмейкером в воскресный вечер стала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", что предсказывали все без исключения прогнозы. Список, возглавляемый Жорданом Барделлой, набрал до 31,5% голосов, согласно данным Ipsos на этот час. В ответ президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы на 30 июня и 7 июля. Это серьёзный политический риск, отмечают наблюдатели, поскольку правящая партия "Возрождение" может понести ещё большие потери, что помешает Макрону благополучно завершить его президентский срок в 2027 году.

Мы готовы изменить страну к лучшему, готовы защищать интересы французов, готовы положить конец массовой иммиграции
Марин Ле Пен
лидер "Национального объединения"

Ле Пен с радостью приняла вызов. Её "Национальное объединение" набрало вдвое больше голосов, чем проевропейская центристская партия Макрона "Возрождение". Последняя, по данным Ipsos, получает 14,7 % голосов. Президент Франции признал поражение: “Я услышал ваше послание, ваши опасения, и я не оставлю их без ответа”, - заявил Эммануэль Макрон в телеобращении, объявляя о назначении досрочных выборов.

"Альтернатива для Германии" - вторая политическая сила

В Германии, самой населённой стране Евросоюза, крайне правая "Альтернатива для Германии" набрала 16,5% голосов, прорвавшись через череду связанных с её главным кандидатом скандалов. В 2019 году эта партия набрала 11%. Для сравнения: общий результат трёх входящих в правящую коалицию Германии партий едва превысил 30%. Олафу Шольцу придётся нелегко в новом контексте, когда созданная им социал-демократическая партия отстала от крайне правой "Альтернативы для Германии", поднявшейся на второе место, отмечают обозреватели. “После всех пророчеств о гибели, после шквала за последние несколько недель мы являемся второй по силе силой”, - заявила, ликуя, лидер АДГ Элис Вайдел.

По итогам четырёхдневных выборов в Европарламент, доминирующими силами остаются две основные проевропейские силы: христианские демократы и социалисты. Политологи отмечают, что победа ультраправых стала возможной за счет "зелёных", которые, по прогнозам, теряют до 20 мест и откатываются на шестое место. Центристы также понесли серьёзные потери. На протяжении десятилетий Евросоюз, корни которого уходят в разгром нацистской Германии и фашистской Италии, удерживал крайне правых на политической периферии, считают эксперты.

Мы, безусловно, самая сильная партия, мы - оплот стабильности
Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии

Теперь, после демонстрации хороших результаты на этих выборах, ультраправые могут стать важным игроком в различных сферах политики - от миграции до безопасности и климата. Чтобы предотвратить это, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать коалицию с социал-демократами и либералами, поскольку христианские демократы получили места в Европарламенте нового созыва в то время, как две другие силы проиграли. Размышляя о росте ультраправых и неплохом выступлении крайне левых, фон дер Ляйен добавила, что “результат - большая стабильность для правоцентристских партий. Мы все заинтересованы в стабильности, и мы все хотим сильной и эффективной Европы”.

По предварительным результатам, в новом законодательном органе Евросоюза у христианских демократов будет 189 мест (что на 13 больше), у социал-демократов - 135 (что на 4 меньше), а у группы "Обновление бизнеса" - 83 (что на 19 меньше). "Зеленые" получили 53 места, это на 18 меньше, чем в 2019 году. В Германии, традиционно считавшейся оплотом защитников окружающей среды, зелёные отступили: по прогнозам, их результат составит 12%, а не 20% как в 2019-м.

Поражение "зелёных" может оказать влияние на общую политику ЕС в области изменения климата, не исключают обозреватели. До сих пор европейская политика в этой области считалась самой прогрессивной в мире. Избирательный сдвиг вправо может в целом затруднить принятие решений в Евросоюзе, поскольку законодатели, которые избираются на пятилетний срок, утверждают бюджет ЕС. В нём фиксируются приоритетные проекты, включая инфраструктуру, субсидии для фермерских хозяйств и помощь, предоставляемая Украине. Евродепутаты также обладают правом вето на назначения в Еврокомиссию. ЕС, насчитывающий до 450 миллионов человек, вступил в период испытания доверия, отмечают эксперты.

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