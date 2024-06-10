Франция: Макрон идет ва-банк?

By Euronews

На что надеется президент Франции Макрон, распуская парламент? На этот вопрос Euronews отвечают аналитики Центра исследования европейской политики.

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Через три недели во Франции состоятся досрочные парламентские выборы. Это решение принял президент республики Эммануэль Макрон после того, как на выборах европейских победу во Франции одержало ультраправое Национальное объединение.

Партию Макрона "Возрождение" поддержали чуть более 14,5% избирателей. Националистов - свыше 31%. На что надеется Макрон, распуская парламент?

Эрик Морис, аналитик Центра исследования европейской политики:

"Это позволит ему (Эммануэлю Макрону) избежать или, по крайней мере, попытаться избежать трех лет политического бессилия, нестабильности и неопределенности. Как он сказал вчера, нам нужен четкий выбор, и, возможно, этот "четкий выбор" пойдет вразрез с его (Макрона) собственными политическими интересами. Возможно, таким выбором станет ультраправое большинство во Франции. Все возможно. И, очевидно, это создаст проблемы не только для Франции, но и для Европейского союза".

Распустить парламент требовало Национальное объединение. Однако в самой ультраправой партии мало кто верил в то, что Макрон на это пойдет. Многие аналитики называют стратегию Макрона рискованной, но вместе с тем указывают, что к подобным шагам прибегают не только во Франции.

София Рассак, аналитик, Центр исследования европейской политики:

"Крайне правые постоянно указывали на эту связь в дебатах, предшествующих выборам. Именно они призывали к досрочным выборам в случае, если они получат большинство мест в Европарламенте. Я считаю, что такое переплетение европейского и национального уровней действительно опасно, потому что решения, которые принимаются здесь, могут не иметь никакого отношения к французской политике".

Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции запланирован на 30 июня. Второй - на 7 июля. Таким образом, менее чем через месяц станет известно, удастся ли партии "Возрождение" улучшить позиции, а Макрону благополучно завершить свой президентский срок.