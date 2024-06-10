Евровыборы в ФРГ: за "Альтернативу для Германии" голосовали на востоке

By Liv Stroud

За ультраправую "Альтернативу для Германии" на евровыборах голосовали в основном избиратели из восточных земель, передает из Берлина корреспондент Euronews Лив Страуд.

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По итогам прошедших вчера вечером европейских выборов главным победителем оказалась ХДС, а главными проигравшими — участники нынешнего коалиционного правительства: социал-демократы, либералы и "зеленые".

Западные земли Германии в основном проголосовали за ХДС, в то время как ультраправая партия "Альтернатива для Германии" добилась значительных успехов на востоке — в том числе в трех федеральных землях, где в сентябре пройдут выборы.

Вчера вечером во время теледебатов лидер СДПГ Ларс Клингбайль обвинил лидера "АдГ" Алису Вайдель в нацизме. Сара Вагенкнехт вступила в дискуссию, прямо указав на еврокандидата Максимилиана Кра и лидера Тюрингии Бьорна Хёке.

После этого исторического поражения СДПГ и Шольца многие задаются вопросом, не следует ли Германии пойти по стопам Франции и объявить внеочередные выборы.