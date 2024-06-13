Ущерб, нанесённый природе войной в Украине, может обойтись России выплатой 30 млрд репараций

Эксперты по выбросам углекислого газа подготовили наиболее полную на сегодняшний день оценку выбросов вредных веществ в ходе войны в Украине

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Война России в Украине за 24 месяца привела к выбросу около 175 миллионов тонн углекислого газа, согласно данным наиболее полного на сегодняшний день исследования.

Это эквивалентно выбросам 90 миллионов автомобилей в течение года и может стоить России почти 30 миллиардов евро компенсации за нанесенный климатический ущерб.

Отчет подготовлен Инициативой по учету парниковых газов во время войны (IGGAW), которая разрабатывает новые методики измерения "углерода конфликта". Этот документ - первый, в котором в столь широком масштабе отражены выбросы в результате войны.

Как возникает "углерод конфликта"?

Треть выбросов приходится на военную деятельность, в частности на миллиарды литров топлива, используемого российскими транспортными средствами. Это самый большой источник выбросов, на который приходится около 35 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

Еще одна треть приходится на огромные объемы стали и бетона, которые были и будут необходимы для восстановления.

Ущерб после нападения России на жилой дом в Днепре, Украина, пятница, 19 апреля 2024 года. Днепропетровская региональная военная администрация via AP Photo

Последняя треть поступает из различных источников. После российского вторжения масштабные пожары большой интенсивности регулярно возникают по обе стороны линии фронта. Спутниковые снимки показали, что около 27 000 пожаров сожгли почти миллион гектаров земли.

Коммерческие самолеты были перенаправлены из-за ограничений и соображений безопасности, очистив 18 миллионов квадратных километров неба над Россией и Украиной. Но перелеты между Европой и Азией привели к дополнительному расходу топлива, в результате чего чистые выбросы составили чуть более 24 миллионов тонн.

Еще одним источником являются удары по энергетической инфраструктуре Украины. В первые недели войны Россия нанесла крупные удары по украинским складам ископаемого топлива.

Рабочие стоят среди обломков поврежденной теплоэлектростанции ДТЭК после нападения России на Украину, четверг, 2 мая 2024 года. AP Photo/Francisco Seco

Но выбросы от этого были меньше, чем от разрушения трубопроводов "Северного потока", которое привело к недельному подводному извержению метана, воздействие которого на климат измеряется 14 миллионами тонн эквивалента углекислого газа.

Одним из самых необычных источников выбросов является гексафторид серы или SF6 , который используется для изоляции электрических распределительных устройств. Это самый мощный парниковый газ, в 23 000 раз превосходящий углекислый газ по теплотворной способности. Из-за российских ударов SF6 улетучился в особенно больших количествах - около 40 тонн, что эквивалентно примерно миллиону тонн CO2.

В меньшей степени этому способствовало перемещение около 7 миллионов украинских беженцев и российских отказников.

Поезд с беженцами из Украины, пересекает границу в Медыке, Польша, 7 марта 2022 года. AP Photo/Visar Kryeziu

"Выбросы углекислого газа в результате этой войны продолжают расти", - говорит ведущий автор IGGAW Леннард де Клерк.

Эта оценка климатического ущерба от войны в Украине - уже четвертая с момента начала вторжения, и каждая из них углубляет наше понимание развивающихся источников выбросов.

Общие глобальные военные расходы, например, достигнут 2,4 триллиона долларов (2,2 триллиона евро) в 2023 году, увеличившись на 6,8% в реальном выражении с 2022 года. Это самый резкий рост в годовом исчислении с 2009 года, при этом такие факторы, как производство военной техники и дальние поставки тяжелых вооружений, вносят свой вклад в выбросы.

"Если в первых оценках наибольшую долю составляли восстановительные работы, - объясняет де Клерк, - то теперь военные действия составляют примерно такую же долю, как и восстановительные работы, при этом военные действия не прекращаются".

Какова стоимость углерода в конфликтах?

Используя новейшую методологию, исследователи определили стоимость каждой тонны выброшенного в атмосферу углерода. Новое рецензируемое исследование, опубликованное в журнале Nature, значительно увеличило сумму за тонну выброшенного CO2 с момента последней оценки, предоставив обновленные цифры.

По оценкам IGGAW, России предстоит выплатить 32 миллиарда долларов (29,5 миллиарда евро) в качестве возмещения климатического ущерба за первые 24 месяца войны.

Украинское правительство приветствовало доклад, заявив, что он станет вкладом в дело о компенсации, которое страна ведет против России.

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Это станет важным элементом в деле о репарациях, которое мы выстраиваем против России. Руслан Стрелец Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины

"Опубликованный сегодня анализ - это наиболее актуальное и тщательное отображение картины климатических последствий российского вторжения, которое помогает развеять туман, существующий и в отношении экологических издержек военного конфликта", - говорит Руслан Стрелец, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Руслан Стрелец, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. AP Photo/Thomas Hartwell

В 2022 году резолюция Генеральной Ассамблеи ООН призвала Россию выплатить Украине компенсацию за войну, а Совет Европы создал реестр нанесенного ущерба. Доклад о климатических выбросах должен стать частью этого документа.

"Россия наносит ущерб не только Украине, но и нашему климату, - говорит де Клерк, добавляя, что значительное количество углерода от этого конфликта будет ощущаться во всем мире. - Российская Федерация должна заплатить за это - долг, который она должна Украине и странам глобального юга, которые больше всего пострадают от климатического ущерба".

Исследователи разрабатывают свою методологию с нуля

Данные о выбросах углекислого газа в результате конфликтов зачастую скудны. Секретность военного времени, физические опасности, с которыми сопряжено перемещение экспертов, затрудняют сбор фактов. IGGAW - это ассоциация экспертов по учету выбросов углерода, финансируемая западными правительствами и фондами, которая пытается преодолеть эти препятствия.

Кроме того, необходимо разработать новую методологию, чтобы на основе полученных данных получить цифры.

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"Вы должны разработать ее с нуля, - говорит де Клерк. - Это требует времени, и вы можете упустить некоторые источники выбросов. Вот почему мы оттачиваем методологию".

"Второе препятствие, - добавляет он, - это доступность данных".

Оценка выбросов в результате войны России в Украине, проведенная IGGAW, в значительной степени опирается на спутниковые данные, правительственную информацию, научные исследования и разведданные из открытых источников, интервью с экспертами и отраслевые отчеты, а также на другую информацию.