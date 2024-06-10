Как повлияют результаты европейских выборов на работу законодательного органа ЕС? Каких перестановок и коалиций стоит ожидать? Сохранила ли Урсула фон дер Ляйен шансы на переизбрание?

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Около 185 миллионов избирателей в 27 странах ЕС воспользовались своим правом на волеизъявление в ходе европейских выборов. Правые партии в целом получили поддержку во всех уголках континента, что изменило расклад сил в Европейском парламенте.

Однако прогнозируемый социологами рост ультраправых оказался не столь значимым. Из этого следует, что при наличии политической воли к сотрудничеству проевропейская коалиция в центре вполне может сохраниться.

Так называемая "большая коалиция" между правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), левоцентристским "Прогрессивным альянсом социалистов и демократов" (S&D) и либеральной группой "Обновляя Европу" получила 403 мандата - около 56% от общего числа мест в ЕП, - согласно подсчётам, сделанным в понедельник утром.

Эти партии на протяжении многих лет сотрудничали на уровне Евросоюза, создавая барьер для радикальных правых, чтобы не позволить им стать политическим мейнстримом. Несмотря сокращение числа мандатов, эти группы, представляющие большинство, могут продолжать работать вместе и обеспечивать бесперебойное функционирование законодательного органа ЕС в следующей пятилетке.

Теперь всё внимание будет приковано к ЕНП, которая одержала довольно уверенную победу и закрепила свои лидирующие позиции в новом составе парламента.

Её лидер Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о своей готовности работать с некоторыми партиями, входящими в жёстко правую группу "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР).

Впрочем, первые сигналы, поступающие из лагеря ЕНП, говорят о том, что она останется верна своим традиционным союзникам в центре. Председатель европарламента Роберта Метсола сказала в интервью Euronews: "Судя по первым прогнозам, похоже, что конструктивный, проевропейский центр сохранился".

Фон дер Ляйен также предложила работать сообща с социалистами и либералами с тем, чтобы создать "большинство в центре для сильной Европы". Глава Еврокомиссии при этом тщательно подбирала свои слова, чтобы избежать новых нападок критиков, которые осуждали ее недавние кивки в сторону радикальных правых.

"Другими словами, центр держится", - добавила фон дер Ляйен. "Но верно и то, что крайние левые и правые получили поддержку, и результаты говорят о большой ответственности партий, находящихся в центре".

Но надо учитывать, что Европейский парламент работает не за счёт стабильной коалиции, а за счёт договорённостям по отдельным вопросам, которые достигаются в зависимости от рассматриваемых законопроектов. При этом парламентские группы не всегда голосуют единым блоком, и бунты и акты противодействия - обычное дело. Это значит, что изменение баланса сил может сказаться на обсуждении таких чувствительных вопросов, как, например, европейская "зелёная сделка".

Ограничение пространства для манёвров может привести к тому, что ЕНП всё чаще будет прибегать к помощи партёров от правого спектра - начилая с самого первого вопроса, который рассмотрит ЕП нового созыва - о назначении председателя Комиссии.

Трудности на пути к переизбранию фон дер Ляйен

После того, как партия ЕНП одержала победу, увеличив на восемь мандатов своё представительство, её главный кандидат Урсула фон дер Ляйен, казалось бы, стала ешё ближе к тому, чтобы быть избранной на пост председателя Еврокомиссии на новый пятилетний срок, в соответствии с так называемой системой Spitzenkandidaten.

Однако эта задача усложнилась в связи с не только изменением конфигурации в Европарламенте, но и с решением Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении во Франции внеочередных выборов.

Некоторые аналитики считают, что из-за потери французским президентом политических очков и ослабления позиций немецкого канцлера Олафа Шольца, чья Социал-lдемократическая партия проиграла выборы оппозиционному блоку ХДС-ХСС и ультраправой партии "Альтернативе для Германии", выдвижение кандидатуры фон дер Ляйен может сорваться.

Определить кандидата на пост главы Комиссии должны лидеры ЕС 28 июня - за несколько дней до того, как французские избиратели придут на участки для голосования. Поскольку фон дер Ляйен крайне непопулярна во Франции - даже французская делегация ЕНП выступает против её переизбрания, - поддержка её кандидатуры может негативно сказаться на рейтинге Макрона.

Как ожидается, лидеры ЕС назовут имя кандидата на пост главы Еврокомиссии 28 июня Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Если Урсула фон дер Ляйен всё же сумеет преодолеть это препятствие, и лидеры стран-членов ЕС выберут её кандидатом, то далее ей необходимо будет заручиться поддержкой абсолютного большинства из 361 только что избранных евродепутатов.

Изначально голосование было запланировано на середину сентября, но, по сообщениям СМИ, его могут провести уже 18 июля - на первом заседании нового парламента в Страсбурге.

В 2019 году фон дер Ляйен была утверждена председателем ЕК с минимальным перевесом в девять голосов.

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Не исключено, что в этот раз национальные делегации, входящие в её группу ЕНП, выступят против её переизбрания.

Впрочем, фон дер Ляйен, как считают многие политологи, может обратиться за помощью к партии Джорджи Мелони"Братья Италии", которая, согласно предварительным результатам, получила аж 24 места.

Но, полагаясь на Мелони, фон дер Ляйен рискует оттолкнуть от себя левых союзников и вряд ли получит поддержку "зелёных", которые также голосовали против неё в 2019 году и понесли самые большие потери в воскресенье, лишившись 20 мест.

Перестановки на руку правому крылу

Политический расклад в Европейском парламенте также зависит и от того, к кому примкнут новые партии, которые пока не входят ни в одну из фракций или групп.

Переговоры по этому вопросу политобъединения должны начать уже в понедельник.

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Многие из этих новых партий - радикально правого толка. Это значит, что в результате перестановок может существенно увеличиться численность двух ультраправых групп - "Идентичность и демократия" (ID) и "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

Так, к последней может присоединиться пока ни к кому не относящаяся партия "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана, получившая, по оценкам, 10 мест.

Марин Ле Пен, чьё "Национальное объединение" выиграло выборы во Франции с результатом более 31 % голосов, также изъявила желание создать ультраправую "супергруппу", включающую законодателей из "Братьев Италии" Джорджи Мелони.

Урсула фон дер Ляйен заявляла, что она готова работать с евродепутатами от партии Джорджи Мелони "Братья Италии" Roberto Monaldo/LaPresse

Выбирая между Ле Пен и фон дер Ляйен, Мелони скорее всего будет осторожно разыгрывать свои карты, чтобы не лишиться возможности сотрудничать с одной из них на разовой основе и одновременно влиять на формирование политических директив ЕС, уверены аналитики.

К партиям, которые в настоящее время не входят ни в одну политическую семью, относится немецкая "Альтернатива для Германии" которая, несмотря на недавние скандалы с расследованием иностранного влияния и связей с неонацистами, заняла второе место на выборах у себя в стране, получив 16 мест в Европейском парламенте.

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Перестановки также могут привести к дальнейшему сокращению численности центристской группы "Обновляя Европу", которая понесла значительные потери, лишившись, по оценкам, 22 мандатов.

Её председатель Валери Айер уже заявила, что нидерландская Народная партия за свободу и демократию (VVD) будет исключена из объединения за своё решение войти в национальное правительство с ультраправой Партией свободы Герта Вилдерса (PVV) в Нидерландах.

О нём стало известно через несколько дней после того, как представители "Обновляя Европу" публично отказались от потенциальных переговоров о коалиции с ультраправыми партиями "на любом из уровней".

В результате количество мест в Европарламенте у проевропейцев может сократиться до 76, что непременно окажет дополнительное давление на центристскую коалицию и ещё больше укрепит позиции фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии.