Самое значительное восстановление вида кошачьих в истории: популяция пиренейской рыси увеличивается

Благодаря усилиям по сохранению популяции этого европейского вида за два года ее численность увеличилась более чем в три раза.

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Хорошие новости для дикой природы: популяция пиринейской рыси начала восстанавливаться.

До недавнего времени пиренейская рысь, называемая также испанской, иберийской или сардинийской, находилась в списке вымирающих видов Международного союза охраны природы (МСОП).

Популяция средних размеров дикой кошки, эндемичной для Пиренейского полуострова на юго-западе Европы, сокращалась из-за чрезмерной охоты, браконьерства и потери подходящих мест обитания. Их основная добыча — европейский кролик — также становится все более скудной из-за таких заболеваний, как миксоматоз.

Однако теперь МСОП понизил статус пиренейской рыси после того, как усилия по ее сохранению принесли свои плоды.

Популяция пиренейской рыси возрождается благодаря природоохранным мерам

МСОП изменил статус пиренейской рыси с исчезающего на уязвимый.

По словам представителей организации, благодаря постоянным усилиям по сохранению вида "продолжается его значительное восстановление после почти полного исчезновения".

"Сейчас, когда Красный список угрожаемых видов МСОП празднует свое 60-летие, невозможно переоценить его значение как наиболее полного источника информации о состоянии мирового биоразнообразия", — заявила Гретель Агилар, генеральный директор МСОП. — Это важнейший инструмент, позволяющий оценить прогресс в деле прекращения утраты природы и достижения глобальных целей в области биоразнообразия на 2030 год".

"Улучшение статуса пиренейской рыси в Красной книге показывает, что успешная охрана природы приносит пользу как диким животным, так и сообществам", —добавила Агилар.

Какие природоохранные меры были приняты для защиты пиренейской рыси?

Популяция иберийской рыси росла в геометрической прогрессии: с 62 половозрелых особей в 2001 году до 648 в 2022 году.

Сегодня общая численность популяции, включая молодых и зрелых рысей, оценивается более чем в 2 000 особей.

Усилия по сохранению этого ключевого вида направлены на увеличение численности добычи для питания, находящегося под угрозой исчезновения европейского кролика (Oryctolagus cuniculus), защиту и восстановление средиземноморских кустарников и лесов, а также на снижение смертности в результате деятельности человека.

Расширение генетического разнообразия вида за счет трансплантации и программы разведения ex-situ также сыграло ключевую роль в увеличении численности.

С 2010 года более 400 иберийских рысей были интродуцированы в некоторые районы Португалии и Испании. В настоящее время пиренейская рысь обитает на площади не менее 3 320 км2, что на 49 км2 больше, чем в 2005 году.

Для защиты пиренейской рыси необходимы дальнейшие природоохранные мероприятия

Франсиско Хавьер Сальседо Ортис, координатор проекта LIFE Lynx-Connect, в рамках которого проводились мероприятия по сохранению иберийской рыси, называет это "самым большим восстановлением вида кошачьих, когда-либо достигнутым благодаря мерам по консервации".

"Этот успех — результат целенаправленного сотрудничества государственных органов, научных учреждений, неправительственных организаций, частных компаний и представителей общественности, включая местных землевладельцев, фермеров, егерей и охотников, а также финансовой и логистической поддержки проекта LIFE Европейского союза", — говорит он.

Он добавляет, что предстоит еще много работы, чтобы популяции иберийской рыси сохранились и вид восстановился на территории всего своего исконного ареала обитания.

Иберийская рысь по-прежнему находится под угрозой исчезновения, в основном из-за возможных колебаний численности европейской популяции кроликов, вызванных вспышками вирусов.

Она также подвержена заболеваниям, передающихся домашними кошками. Браконьерство и убийства на дорогах по-прежнему представляют угрозу, особенно там, где через ареал обитания рыси проходят дороги с интенсивным движением. Изменения среды обитания, связанные с изменением климата, также представляют собой растущую угрозу.

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"В перспективе планируется реинтродукция иберийской рыси в новые места обитания в центральной и северной Испании", — говорит Ортис.

В первой оценке "Зеленого статуса видов" МСОП — глобального стандарта для измерения восстановления видов и оценки воздействия на сохранение —иберийская рысь отнесена к категории в значительной степени истощенных видов.

Тем не менее, рост популяции отражает влияние усилий по сохранению вида на сегодняшний день, и "остается достаточно подходящих мест обитания, чтобы вид мог достичь полностью восстановленного статуса через 100 лет, если усилия по сохранению будут продолжаться с максимальной эффективностью", — говорят в организации.