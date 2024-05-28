Почему немецкая молодёжь так легко соблазняется идеями AfD?

By Liv Stroud

Согласно разным опросам, от 14 до 22% молодых людей в возрасте до 30 лет готовы проголосовать за ультраправую партию "Альтернатива для Германии" на предстоящих европейских выборах. Но кто эти потенциальные избиратели?

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На митинге AfD в Берлине – в основном молодёжь и пенсионеры. Кандидату – Мэри Кан-Холох – 30 лет, и она надеется заставить немцев "снова начать гордиться тем, что они немцы".

Но что делает ультраправую партию такой привлекательной для молодых людей?

По мнению самой Кан-Холох, ответ очевиден: "Немцы боятся стать чужими в своей собственной стране", – заявила она в интервью Euronews.

"Я считаю, что эта возрастная группа однозначно стала жертвой политики последних лет, – утверждает она, – будь то во времена Меркель, когда открылись границы, что, конечно, привело к невероятному росту преступлений, совершаемых иностранцами... Но у нас также есть проблема в больших городах, где в некоторых школах на немецком языке больше не говорят".

"Концепция мультикультурного общества потерпела крах"

Кан-Холох не выступает за "нулевую миграцию", но призывает лучше интегрировать приезжих и не допускать, к примеру, проведения маршей "сторонников исламского халифата", подобных тому, который состоялся в Гамбурге в конце апреля.

Она указывает на проблему посещаемости курсов немецкого языка для иностранцев. По данным правительства Германии, в 2023 году около 275 000 человек записались на уроки немецкого языка в рамках интеграционного курса. Но позже около 81 000 человек перестали на них ходить, а ещё около трети от общего числа заявили, что уже достигли необходимого уровня B1.

Люди собираются на акцию протеста против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и правого экстремизма перед зданием парламента в Берлине, 21 января 2024 года. AP Photo/Ebrahim Noroozi

С 2021 года Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) рассматривает AfD как организацию, "подозреваемую в правоэкстремистских устремлениях". За ней присматривают немецкие спецслужбы.

Некоторые политики из AfD, в том числе экс-лидер предвыборного списка на выборах в Европарламент Максимилиан Кра, чьи высказывания об офицерах СС недавно вызвали скандал, утверждают, что мигранты не будут заботиться о стареющем немецком населении, и выступают за создание "более традиционных семей" и "увеличение численности этнических немцев".

В январе AfD попала в заголовки мировых СМИ, когда стало известно, что её члены проводили тайные встречи с немецкими и австрийскими ультраправыми деятелями, включая неонацистского лидера т. н. "Идентитарного движения" Мартина Зеллнера, чтобы обсудить план "реэмиграции" нескольких миллионов человек, включая натурализованных граждан ФРГ.

Хотя AfD дистанцировалась от этой истории, новость вызвала массовые протесты против партии по всей Германии, призывающие к её запрету. В конце концов, скандал способствовал исключению AfD из ультраправой фракции "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте.

"Не позволяйте искажённым левым взглядам лишить вас гендерной идентичности"

Дело не только в иммиграции. Члены AfD называют себя защитниками семейных ценностей, что зачастую выливается в яростное отстаивание традиционных гендерных ролей и сопровождается обвинениями в дискриминации по отношению к сообществу ЛГБТК+.

Кан-Холох поясняет свою позицию: "Нет никаких проблем, если кто-то говорит, что родился в неправильном теле, и меняет пол, тогда ваше имя и пол также будут изменены в вашем паспорте".

"То, что я постоянно слышу от молодых людей, когда бываю в школах, – добавляет она, – это что вам больше не позволено критиковать что-то без того, чтобы на вас сразу же не повесили ярлык правого экстремиста".

"Или если вы скажете, что мужчина в женской одежде – всё равно мужчина, вы тут же услышите: "О, да вы просто нацист", что стало таким обычным явлением в нашем обществе", – утверждает кандидат AfD.

Плакат AfD в Тюрингии с надписью "Нет места для центров приёма беженцев". Liv Stroud

Некоторые из этих идей, похоже, находят отклик у большого числа людей. На митинге корреспондент Euronews Лив Страуд спросила у 26-летнего Яна Штрека, заместителя председателя молодёжного крыла партии в Берлине, почему он поддерживает AfD.

"Я думаю, что AfD – единственная партия в Германии, которая выступает за то, чтобы у нашего поколения было достойное будущее в Европе и в Германии, – говорит он. – Если вы посмотрите, в каком состоянии сейчас наше общество, если вы пройдетесь по центрам городов, особенно крупных, то увидите, как меняется облик Германии. И я также считаю, что многие молодые люди просто сыты всем этим по горло".

По мнению психотерапевта и исследователя мозга Йоахима Бауера, профессора Фрайбургского университета, электоральное поведение молодёжи может зависеть от таких факторов, как одиночество, стресс, отсутствие общения вне социальных сетей.

"Более половины молодых людей подвержены сильному стрессу, четверть представителей этой возрастной группы страдают от одиночества, – поясняет учёный. – И радикальные партии, такие как AfD, пытаются дать очень простые ответы на вопросы, которые есть у молодёжи. Они пытаются свести множество проблем в обществе всего к нескольким вещам, например, к тому, как в стране интегрируют мигрантов и беженцев".