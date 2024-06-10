By Euronews и AP, EBU

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер, лидер Европейской Народной партии, празднуют победу на выборах в Европарламент. Фон дер Ляйен признала прогнозируемый успех крайне правых и левых на выборах в Европарламент. Но Европа по-прежнему остается в центре внимания и "центр держится".

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер, лидер Европейской Народной партии (ЕНП), празднуют победу на выборах в Европарламент.

Вечером 9 июня правоцентристский альянс ЕНП заявил о своих претензиях на пост следующего председателя Еврокомиссии, поскольку именно победитель выборов в Европарламент имеет право назначать главу брюссельской администрации.

Позвольте мне начать с благодарности европейским избирателям, которые приняли участие в выборах в Европарламент, за их доверие! Сегодня хороший день для Европейской народной партии. Мы победили. Мы, безусловно, самая сильная партия, мы - оплот стабильности. Избиратели признали наше лидерство в течение последних пяти лет Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Выступая перед сторонниками в Брюсселе в воскресенье вечером, Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Манфреда Вебера, лидера фракции Европейской Народной партии в Европарламенте. "Без тебя это было бы невозможно. Мы провели фантастическую кампанию. Мы были полны решимости. Мы были едины, мы добились своего!"- заключила действующий председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен: "Центр держится"

Председатель Еврокомиссии признала прогнозируемый успех левых и правых на выборах в Европарламент. Но, по её мнению, Европа по-прежнему остается в центре внимания, и правоцентристы должны сохранить свою роль в ЕС.

Эти выборы дали нам два сигнала: во-первых, в центре по-прежнему большинство за сильную Европу. Это имеет решающее значение для стабильности. Другими словами, центр держится. Но также верно и то, что крайние левые и правые партии получили поддержку. Именно поэтому партии, стоящие в центре, несут большую ответственность за достижение результата. Мы можем расходиться во мнениях по отдельным вопросам, но все мы заинтересованы в стабильности и хотим видеть Европу сильной и эффективной Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Ультраправые партии нанесли сокрушительное поражение на выборах в Европарламент двум лидерам Евросоюза: президенту Франции и канцлеру Германии. "В ходе своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель - продолжать идти по этому пути с теми, кто выступает за Европу, за Украину, за верховенство закона, и с завтрашнего дня эта работа начнется снова", - заявила в этой связи Урсула фон дер Ляйен, пообещав сохранить курс.

По её мнению, "силы извне и изнутри пытаются дестабилизировать наши общества и ослабить Европу". "Мы никогда не позволим этому случиться, и именно поэтому я каждый день борюсь за сильную Европу. Результаты этих выборов показывают, что большинство европейцев хотят сильной Европы", - заключила Фон дер Ляйен.