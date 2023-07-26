Европейский континент накрыла вторая волна жары. Ожидается, что в некоторых его частях будут побиты температурные рекорды. Где и когда они были зафиксированы?

На значительной территории Южной Европы установилась сильная и продолжительная жара. Температура воздуха в Греции, Испании и Италии превышает 40C и, по прогнозам, такая погода установилась надолго.

Аномально высокие температуры влекут за собой множество проблем - от лесных пожаров, засухи и опустынивания, до роста числа смертей, связанных с жарой. Учёные и эксперты по климату предупреждают: экстремальные погодные явления, такие как тепловые волны, уже становятся и будут всё более частыми и интенсивными. Причина тому: изменение климата.

Этим летом могут быть побиты температурные рекорды в целом ряде стран континента.

Какая температура считается рекордной для Европы?

Самая высокая температура в Европе была зафиксирована в 2021 году вблизи города Сиракузы на итальянском острове Сицилия- 48,8C.

Такие условия вынудили властей объявить чрезвычайное положение в стране. Тепловой купол высокого давления, накрывший Средиземноморье, вызвал эффект домино из экстремальных погодных явлений.

До этого в течение аж нескольких десятилетий рекорд принадлежал Греции. В 1977 году в Афинах была зафиксирована температура 48C.

В других частях южной Европы столбик термометра тоже поднимался выше сорокапятиградусной отметки. Так, в Португалии в 2003 г. в небольшом юго-восточном городке Амарелеха температура достигла 47,3 С. А в Испании в 2021 г. она повышалась до 47,6°.

Прошлый год стал самым жарким для этой страны с начала ведения учёта в 1961 г., а ещё был в числе рекордных по количеству осадков, несмотря на возвращение погодного явления Эль-Ниньо.

В Исландии самая сильная жара была в 1939 г. с 30,5 градусами. Это самая низкая из всех рекордных температур, наблюдавшихся в европейских странах.

Чуть выше - плюс 33,3 - она была в Ирландии, в далёком 1887 году.

И поскольку мы вступаем в погодный цикл Эль-Ниньо в сочетании с продолжающимся на планете глобальным потеплением, эта планка будет подниматься выше и выше.

По данным отчёта, опубликованного в начале этого года Всемирной метеорологической организацией ООН (ВМО) и Copernicus, с 1980-х годов потепление на европейском континенте происходит вдвое быстрее, чем в мире в среднем.

По данным ВМО, в 18 европейских странах была зафиксирована самая высокая температура с 2010 года.

Как регистрируют и проверяют рекордные температуры?

Несмотря на то, что в последнее десятилетие рекорды сменяются один другим, их проверка - процесс сложный и небыстрый.

ВМО ведёт глобальный учёт экстремальных явлений погоды и климата. Организация собирает данные о температуре, давлении, осадках, засушливости, ветре, молниях и числе летальных исходов.

With human-induced climate change leading to more extreme weather conditions, the need for early warning systems is more crucial than ever. #EarlyWarningsForAll



🔗 https://t.co/zAj7AslVJ0pic.twitter.com/lPnaMWe6cs — World Meteorological Organization (@WMO) July 17, 2023

Эксперты делают запрос в национальную метеорологическую службу той или иной страны, чтобы получить информацию об инструментах и методах наблюдений.

Специальная комиссия изучает эти данные в течение шести-девяти месяцев. Затем она даёт рекомендации докладчику ВМО по экстремальным явлениям погоды и климата, который либо включает их в архив, либо отклоняет.

Пример: самая высокая температура в Европе была зафиксирована на Сицилии в 2021 году. Но официально рекорд был подтверждён только на этой неделе.

Самая высокая температура за всю историю наблюдений

Самая высокая температура воздуха в мире - плюс 56,7 С - была зафиксирована в Долине Смерти (США ) 10 июля 1913 г.

Хотя на протяжении многих лет считалось, что рекорд принадлежит Ливии, где в 1922 г. якобы зафиксировали 58°C, пока группа специалистов ВМО не провела расследование в 2010-гг. и не опровергла это утверждение.