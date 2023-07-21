Экстремальная жара меняет рынок туризма

Euronews

В Испании представители сферы туризма отмечают, что популярными становятся направления, где можно найти прохладу. Предложения на рынке также адаптируются к новым условиям.

Продолжающаяся волна тепла в южной Европе сказывается на туризме в Испании. Отдыхающие стремятся избежать высоких температур и начали выбирать северные европейские направления.

В индустрии туризма ситуация вызывает тревогу в связи с потенциальным риском изменения климата, что требует действий со стороны властей. В Испании жертвами экстремальной жары этим летом стали уже три человека.

Почти на всей территории Испании, за исключением северных районов, в последние дни существует "очень высокий" или "чрезвычайный" риск возникновения лесных пожаров.

"Я из Калифорнии, живу возле пляжа. Там жарко, но здесь гораздо жарче", — говорит турист Джесси Ричардс.

Иностранные туристы в Мадриде адаптируются к погоде. Необходимо пить много воды, укрываться в тени... и ходить в музеи днем, чтобы наслаждаться искусством, а также прохладой от кондиционером.

"Попасть в помещение с кондиционером, даже на десять минут, очень приятно" — говорит Серена Бенитес из Аргентины.

Все более частые, интенсивные и продолжительные периоды экстремальной жары ставят под угрозу один из основных ресурсов Испании - туризм.

"Традиционно туристы выбирают Южную Европу из-за солнца и хорошей погоды, но в последнем индексе восприятия климата посетители Греции, Испании и Франции выразили свое недовольство из-за жары, которая превзошла все их ожидания", — передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

По данным Европейской комиссии по туризму (ETC), количество людей, запланировавших поездки в Средиземноморский регион с июня по ноябрь, уже сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

"Люди ждут до последнего момента, чтобы увидеть не то, где будет дождь, а то, где будут экстремальные температуры, чтобы адаптироваться", — объясняет президент Испанского института качества туризма Мигель Миронес.

Появляются новые и неожиданные летние направления, такие как Великобритания, Дания или Чехия. А в Испании - северные регионы... которые пока еще защищены от экстремальной жары.

"Люди приезжают и говорят, что, помимо того, что им нравится направление, они приезжают, чтобы поспать, потому что хотят найти место с прохладой северных ночей", — говорит президент Испанского института качества туризма Мигель Миронес.

Но Испания уже адаптирует свое туристический рынок к новому сценарию...

"Речь идет об изменении альтернатив, предлагаемых заведениями, с точки зрения организации мероприятий в часы, когда клиенты не подвергаются воздействию экстремальных температур", — говорит президент Испанского института качества туризма Мигель Миронес.

"Туристический сектор Испании считает, что только качество и устойчивое развитие направлений спасет этих туристов, которые сейчас наслаждаются, возможно, самым прохладным летом в своей жизни", — передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.