Изменение климата изменит Европу навсегда. Как именно?

Деятельность человека влияет на потепление климата со скоростью, невиданной по крайней мере за последние 2000 лет. Таков один из выводов 6-го доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, также известной как МГЭИК.

В документе подробно описывается, что каждое из последних четырех десятилетий было последовательно теплее, чем любое предыдущее с 1850 года, и что деятельность человека, вполне вероятно, является основной движущей силой.

И те из нас, кто живет в Европе, ощутили это на себе, например, в ходе тепловых волн. МГЭИК подтверждает, что частота и интенсивность экстремальных тепловых явлений и одновременно засух увеличилась. Не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

Изменение климата уже влияет на все населенные регионы планеты

Посмотрим на карту климатической классификации Кёппена в Европе, опубликованную МГЭИК.

Вот как классифицировалась Европа с 1995 по 2014 год:

- Субарктический и океанический климат - в Северной Европе.

- Преимущественно континентальный климат - в Восточной Европе.

- Смесь континентального, океанического и частично влажного субтропического климата в Западной и Центральной Европе.

- В то время как на юге Европы преобладал средиземноморский климат с некоторыми областями теплого полузасушливого климата, а на севере чувствовался влажный субтропический климат.

Теперь давайте посмотрим на ту же карту, но в соответствии с прогнозом ученых о том, какой будет климатическая классификация начиная с 2076 года:

- Первое, что мы замечаем, это то, что субарктический климат почти полностью исчезает в Северной Европе.

- Континентальный климат резко отступает по всему региону.

- Океанический климат сменится влажным субтропическим.

- И одно изменение, вызывающее особую озабоченность экспертов, происходит на юге Европы, где ожидается значительное расширение пустынных районов и полузасушливого климата, что, несомненно, затронет миллионы людей.

Пример влияния частоты экстремальных явлений - испанский регион Каталония. По данным местных властей, Каталония столкнулась с самой сильной засухой с момента начала учета в 1905 году. В результате в Каталонии введен план ограничения подачи воды, который затрагивает более 200 муниципалитетов.

Жоаким Фаргуэль Перес, профессор географии Университета Барселоны, сказал:

"Правда в том, что мы удивлены масштабами нынешней засухи. Будут ли эти меры эффективными, мы действительно не знаем, но мы никогда не думали, что продержимся 30 месяцев без осадков. Безусловно, сельское хозяйство, которое потребляет больше всего воды летом, должно будет приспособиться к этой нехватке воды. И я не вижу, чтобы люди были так же чувствительны, как во время предыдущей засухи".

В Каталонии уже 29 месяцев не было дождей, а основные водохранилища, снабжающие Барселону и весь столичный регион, по данным измерений прошлого месяца, используют всего 28% своей емкости.

Каталонское агентство водных ресурсов ввело ограничения за несколько месяцев до начала летнего сезона, поскольку, по мнению агентства, воды, скорее всего, хватит до конца года, но эксперты опасаются, что в 2024 году ее будет мало.