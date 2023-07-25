Сицилия изнемогает от жары и остаётся без света и воды

Euronews

Сицилия изнемогает от жары и бьёт температурные рекорды. В Катании, из-за крайне высоких температур, отключают электричество и воду, так как системы не справляются.

47,6°C были зарегистрированы в понедельник в Катании, по данным местной службы гражданской обороны.

Сильная жара лишила сотни тысяч сицилийцев электричества и воды в этом городе, где в понедельник прошло заседание кризисного штаба. Вот уже которую неделю Катания, по словам мэра Энрико Трантино, "стоит на коленях".

С одной стороны, мы расплачиваемся за изменение климата, на которое нам следовало бы обратить внимание еще несколько лет назад. С другой - за инфраструктуру, которая, похоже, совершенно не соответствует новым условиям Нелло Мусумечи министр гражданской обороны Италии

С четверга до 500 тысяч человек поочередно остаются в Катании без электричества, сообщил представитель муниципалитета.

E-distribuzione - дочерняя компания итальянского гиганта Enel, управляющая распределением здесь электроэнергии, пояснила, что "температура асфальта уже несколько недель приближается к 50°C". Это, в сочетании с высокой влажностью, означает, что "тепло не отводится должным образом, что приводит к повреждению проложенных кабелей".

Более того, врезультате отключения электроэнергии в некоторых домах прекратилась подача воды. В целом это затронуло 200-300 тысяч человек, сообщили в водопроводной сети Сидра, уточнив, что к утру понедельника проблемы были устранены.

Компания E-distribuzione утверждает, что задействовала сотни технических специалистов и десятки генераторов. Местные власти предоставили кондиционеры пожилым и другим уязвимым людям, а также бездомным, попросив население умеренно пользоваться кондиционерами, чтобы не усугублять проблемы.

Накануне сицилийские пожарные боролись с несколькими очагами возгорания, один из которых вспыхнул рядом с аэропортом Палермо, из-за чего утром во вторник воздушная гавань была закрыта на несколько часов. От пожаров пострадал и железнодорожный транспорт.