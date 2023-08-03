Иранцам дали 2 выходных из-за жары

Тегеран учредил два свободных дня для ряда категорий работников из-за беспрецедентно высокой температуры воздуха

Власти Ирана объявили двухдневный отпуск для государственных служащих и банков в связи с накрывшей страну теплдовой волной. Решение было принято после полученных от метеорологической службы прогнозов о том, что температура во многих городах превысит 40 градусов по Цельсию, а на юго-западе достигнет и всех 50 градусов.

Министерство здравоохранения предупредило о риске теплового удара от чрезмерного пребывания на солнце и призвало иранцев оставаться в помещении с 10:00 до 16:00.