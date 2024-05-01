By Euronews и AP

Протесты в Грузии не стихают. Обсуждение спорного законопроекта об иностранном влиянии перенесено на среду. Критики так называемого "российского закона" говорят, что он подрывает демократию и может свести на нет шансы страны на вступление в Евросоюз.

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Грузинский парламент во вторник так и не смог принять во втором чтении "законопроект о прозрачности иностранного влияния", вызвавший массовые протесты. Обсуждение перенесли на среду.

У паламента вновь собрались протестующие, несмотря на то, что накануне для их разгона грузинский спецназ применил дубинки , водомёты, слезоточивый и перцовый газ, и также резиновые пули. Более десяти человек были задержаны. Критики называют закон "российским" и считают, что он подорвёт шансы страны на вступление в ЕС.

Като Салуквадзе, участница акции протеста:

"Мы не хотим советского режима, который наши родители испытали на своей шкуре. Я считаю, что все должны выйти на улицы и сказать нет российскому закону и да - Европе".

Но сторонники законопроекта, предложенного правящей партией "Грузинская мечта", говорят, что подобная прозрачность необходима для сохранения национального суверенитета и идентичности. В первом чтении документ был принят 17 апреля.

В Грузии уже несколько недель не прекрщаются многотысячные акции протеста. В 2023 года почти идентичный законопроект был отложен из-за общественного сопротивления. Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето, если он будет принят в третьем чтении. Но у властей есть достаточно депутатов в парламенте, чтобы преодолеть это вето.