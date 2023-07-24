При такой жаре, которая наблюдается в Европе на этой неделе, даже механизм охлаждения организма - потоотделение - не может защитить нас от перегрева. Вот несколько советов того, как обезопасить себя при экстремально высоких температурах.

Вот уже несколько недель, как жители стран Южной Европы изнывают от жары. В Италии, Испании и Греции температура воздуха не опускалась ниже 30°C. Во вторник на средиземноморском острове Сардиния столбик термометра поднялся до отметки в +44C, в Риме - +40C. **Итальянские власти объявили "красный" уровень опасности **о неблагоприятных погодных условиях в 23 крупных городах страны, призывая население не покидать дома без необходимости.

Как бы мы ни любили солнечные тёплые дни, экстремально высокие температуры чрезвычайно опасны для нашего организма. Если при минимальной жаре мы лишь начинаем потеть, возникает дискомфорт, то сильная - может привести к возникновению судорог, спутанности или даже потере сознания.

Что происходит с организмом при сильной жаре?

Задача нашего организма - поддерживать температуру тела на уровне около 37C.

"Организм работает над тем, чтобы температура была в норме, и ему не нравится, когда она меняется", - сказал в интервью Euronews Льюис Хэлси, профессор Университета Роэмптона. Его эксперты недавно провёли исследование, посвящённое "верхней критической температуре", которой может достичь человеческий организм, прежде чем начнутся сбои в его работе.

Когда становится жарче, наш организм просто работает интенсивнее, чтобы привести температуру в норму. Кожные кровеносные сосуды расширяются, чтобы избавиться от тепла, выводя его с потом.

"Пот - это наша ключевая реакция, единственный способ справиться с жарой", - объясняет Джули Дэвис, профессор Бизнес-школы UCL.

Турист фотографируется у вывески аптеки, указывающей температуру воздуха +46С, Рим Tiziana FABI/AFP

Жидкость, потерянную с потом, нужно как-то восполнить, выпив больше воды. Если этого не делать, то может наступить обезвоживание организма, которое приводит к головокружению и обморокам. Это состояние называется "тепловым истощением".

Его симптомы, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), могут включать головокружение, тошноту, обморок, спутанность сознания, усталость, обильное потоотделение, головную боль и мышечные судороги.

Если температура тела поднимается выше верхнего предела, который, по мнению Хэлси и его коллег, составляет от 40 до 50°C, то может произойти тепловой удар, в результате которого внутренние органы начинают отказывать в работе, что может привести к летальному исходу.

"При опредёленной температуре система потоотделения не справляется с охлаждением тела", - сказал Дэвис. - Так вы рискуете получить сердечный приступ или тепловой удар".

"Белки в организме начинают денатурировать - они перестают функционировать, и нервные импульсы работают не так хорошо. Нервная система работает менее эффективно. Это начнет влиять на сердце, поскольку это мышечный орган", - говорит Хэлси.

"Если при этом возникает аритмия, и сердце не так эффективно перекачивает кровь, то уровень кислорода понижается. Если его не хватает мозгу, то тут начинаются большие проблемы".

Согласно недавнему отчёту лондонского университета, за прошедшее лето в Европе из-за сильной жары умерло около 61 000 человек.

Недавнее исследование, проведённое американскими учёными, также показало, что жара может усугублять психические заболевания: в жаркие дни увеличивается число обращений в больницу пациентов, страдающих тревожностью, шизофренией, слабоумием, а также наркозависимостью.

Кто подвергается наибольшему риску?

"Все мы подвержены воздействию экстремальной жары, но некоторые из нас более уязвимы", - утверждает Ракель Нунес, доцент кафедры мониторинга изменения окружающей среды и общественного здоровья Уорикского университета (Великобритания).

"В качестве примера можно привести пожилых людей, младенцев и детей младшего возраста, беременных женщин, лиц с уже имеющимися заболеваниями, тех, кто работает на открытом воздухе, лиц, находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении и бездоменые", - продолжила она.

"Тем не менее, и другие факторы могут способствовать пагубному воздействию тепла, например, социальная изоляция и качество жилья".

Туристы пытаются охладиться у вентилятора возле Колизея в Риме, 19 июля 2023 г. Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Однако негативных последствий можно избежать. "Для защиты людей, подверженных высокому риску необходимы целенаправленные действия и спецмероприятия", - считает Нунес.

Для этого нужно применять "комплексный и многосторонний подход, включающий вовлечение общественности, инициативы в области общественного здравоохранения, городское планирование и сотрудничество между госорганами и общественными организациями".

Что делать в жаркую погоду?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует как можно меньше времени проводить на солнце, особенно в самое жаркое время дня. Находитесь в тени, не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях, проводите от 2 до 3 часов в день в прохладном месте.

Избегайте тренировок на улице и по возможности старайтесь охлаждать дом в ночное время. Не опускайте утром шторы или жалюзи, чтобы избежать нагревания помещений.

Эксперты и врачи советуют при перегреве пить и охлаждаться, находиться в помещениях с кондиционерами. Носите свободную одежду, избегайте употребления напитков с сахаром, алкоголем или кофеином.

Аномальная жара в Скопье, Северная Македония, 18 июля 2023 г. AFP

"Гидратация очень важна, - уверяет Дэвис. - Не перенапрягайтесь, принимайте холодную ванну, закрывайте окна в солнечную погоду. Не готовьте, изолируйте горячие трубы. Если есть возможность, отложите работу на более позднее время".

Если Вы почувствовали себя плохо из-за жары, ВОЗ рекомендует перейти в прохладное место, восстановить водный баланс организма и измерять температуру тела в течение не менее получаса. Если она остаётся высокой, следует обратиться за медицинской помощью.