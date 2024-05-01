Приводит ли плоскостопие к проблемам со здоровьем?

В течение многих лет бытовало мнение, что у людей с плоскостопием в будущем чаще возникают боли и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Так ли это или плоскостопие является вариантом нормы? Разбираемся в Кубе.

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В течение многих лет бытовало мнение, что у людей с плоскостопием в будущем чаще развиваются боли и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. К таковым относятся проблемы с мышцами, сухожилиями и связками. Однако новое исследование утверждает, что это не так и бросает вызов укоренившемуся мифу.

Идея о том, что плоскостопие неизбежно приводит к болям или другим проблемам опорно-двигательного аппарата, уходит корнями далеко в прошлое. Она вновь всплыла на поверхность во второй половине 20 века, когда американские ортопеды популяризировали теорию "нормальных" стоп.

Из нее следует, что отсутствие четко выраженного свода делает ваши ступни ненормальными и более склонными к травмам.

Однако исследователи из Квебекского университета в Труа-Ривьер в Канаде утверждают, что эта теория необоснованна.

Габриэль Муазан, врач ортопед, профессор:

"Как и ожидалось, мы не обнаружили никакой корреляции и почти никакой связи между плоскостопием и риском развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если мы изучим литературу, наличие плоскостопия повышает риск (возникновения), я думаю, трех или четырех патологий, и все.

При этом, если мы возьмем более "правильные" ноги, у вас будет больший риск развития, скажем, трех-четырех других патологий. А у тех, кто имеет высокий свод, другие четыре".

Миф о том, что плоскостопие повышает вероятность получения травм, часто приводит к тому, что люди прибегают к ненужным медицинским вмешательствам, а пациенты серьезно беспокоятся о внешнем виде своих ног.

Фактически, согласно исследованию, бессимптомное плоскостопие обычно не требует никакого лечения.

Что можно поменять?

Габриэль Муазан, врач ортопед, профессор:

"Например, нужно хотя бы перестать учить физиотерапевтов, ортопедов и врачей общей практики тому, что плоскостопие - это проблема. Затем нужно распространить эту информацию в медицинском сообществе, потому что, как только ваши исследования завершатся, ее будет труднее довести до внимания. Врачи также должны прекратить распространять эти заблуждения среди своих пациентов".

Какой же совет мы можем дать людям с плоскостопием, которые могут быть обеспокоены?

Габриэль Муазан, врач ортопед, профессор:

"Плоскостопие - это норма. Это анатомический вариант. Вам просто нужно свыкнуться с этим. Перестаньте бояться развития патологий, вы не подвергаетесь большему риску, чем человек с, - ненавижу говорить "нормальными", - скажу с "традиционными" (straight) стопами".