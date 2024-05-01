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Шведская полиция рассказала об угрозах "Евровидению"

Мальмё, Швеция
Мальмё, Швеция Авторское право Johan Nilsson/TT
Авторское право Johan Nilsson/TT
By Euronews
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Кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира. Полиция Швеции рассказала об угрозах конкурсу "Евровидение".

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Шведская полиция составила отчет, в котором перечислила потенциальные угрозы для песенного конкурса "Евровидение" в Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, финал — 11 мая. Большая часть отчета засекречена. 

Как сообщают местные СМИ, среди угроз называются кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Подготовка к обеспечению безопасности конкурса проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является "приоритетной целью" для исламистских террористических организаций.

Ожидается, что на "Евровидение" в Мальмё, где проживают около 360 тысяч человек приедут порядка 100 тысяч гостей из разных стран.

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