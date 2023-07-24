Ученые из Оксфордского университета выяснили, какие страны особенно не готовы к жарким дням. Особенно сложная ситуация в Северной Европе.

Швейцария, Великобритания и Норвегия не готовы к тому, чтобы обеспечить людям прохладу, если глобальное потепление превысит 1,5ºC.

Новое исследование Оксфордского университета показало, в каких странах значительно увеличится количество дней, когда будет необходимо закрывать жалюзи на окнах и включать вентиляторы и кондиционеры.

8 из 10 стран, в которых увеличится число некомфортно жарких дней, находятся в Северной Европе.

По мнению исследователей, это порочный круг, так как из-за жары возрастет использование энергоемких систем кондиционирования. Если для борьбы с жарой используется ископаемое топливо, увеличиваются и выбросы парниковых газов, что ускоряет темпы глобального потепления.

Где количество некомфортно жарких дней увеличится больше всего?

В исследовании используется понятие "дни охлаждения". Это дни, когда температура будет выше средней для данного региона, и для поддержания комфортных условий населению потребуется определенная система охлаждения.

Если глобальное потепление превысит 1,5ºC, то Ирландия окажется на первом месте: количество дней с некомфортно жаркой температурой увеличится на 38%.

В Швейцарии и Великобритании их станет на 30% больше, а в Норвегии — на 28% больше.

Далее следуют Финляндия и Швеция (тоже 28%), затем Австрия (25%), Канада, Дания и Новая Зеландия (24%).

Женщина пьет воду в жаркий день. Лондон, Великобритания REUTERS/Toby Melville

Исследователи отмечают, что это "консервативная" оценка. Она не включает в себя экстремальные явления, такие как волны жары, которые будут происходить в дополнение к среднему увеличению температур.

Здания в Северной Европе не рассчитаны на жару

"Страны Северной Европы будут нуждаться в крупномасштабной адаптации к устойчивости к жаре быстрее, чем другие страны", — говорит соавтор исследования Николь Миранда.

Она отмечает, что в Великобритании во время рекордной жары 2022 года произошли значительные сбои. Экстремальная жара также чревата обезвоживанием, истощением и даже смертью, особенно для таких уязвимых групп населения, как пожилые люди и инвалиды.

"Мы должны быть готовы к тому, что жаркие дни будут повторяться", — добавляет исследователь.

Отчасти проблема заключается в том, что здания в Северной Европе лучше приспособлены для сохранения тепла зимой, чем для охлаждения в летние месяцы.

Адаптация окружающей среды позволит нам не увеличивать использование кондиционеров, поясняет соавтор исследовани Хесус Лизана.

"В настоящее время в таких странах, как Великобритания, наши здания действуют как теплицы — в них нет внешней защиты от солнца, окна закрыты, нет естественной вентиляции и потолочных вентиляторов. Наши здания подготовлены исключительно для холодного времени года".