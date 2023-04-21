"Смертный приговор": в ООН предупредили о климатических антирекордах

Человечество не справляется со сдерживанием глобального потепления: темпы повышения уровня моря и таяния ледников значительно ускорились – об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Документ компетентного органа ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы и океанов, представленной в Женеве в преддверии Дня Земли, фиксирует самые тревожные тенденции, которые свидетельствуют об изменении климата. В глобальном масштабе последние восемь лет были самыми тёплыми с середины XIX века. В прошлом году средняя температура на планете на 1,15 °C превысила показатели доиндустриальной эпохи.
Глава ООН призвал развитые страны выйти на нулевые выбросы углерода к 2040, а по возможности ещё раньше. Развивающиеся страны могут завершить "зелёный" переход на десять лет позже.
За день до выхода отчёта ВМО служба Copernicus опубликовала данные, согласно которым температуры в Европе растут быстрее, чем в других частях света, а экстремальные явления, такие, как волны жары, засуха и лесные пожары, становятся нормой.
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