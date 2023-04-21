"Смертный приговор": в ООН предупредили о климатических антирекордах

Человечество не справляется со сдерживанием глобального потепления: темпы повышения уровня моря и таяния ледников значительно ускорились – об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Документ компетентного органа ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы и океанов, представленной в Женеве в преддверии Дня Земли, фиксирует самые тревожные тенденции, которые свидетельствуют об изменении климата. В глобальном масштабе последние восемь лет были самыми тёплыми с середины XIX века. В прошлом году средняя температура на планете на 1,15 °C превысила показатели доиндустриальной эпохи.

При нынешней климатической политике к концу столетия на нашей планете станет на 2,8 градуса теплее. А это смертный приговор. [...]

Нам необходимо активизировать наши совместные усилия, преодолеть разногласия и напряжённость. Геополитические неурядицы не должны отдалять нас от климатической цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градусов. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Глава ООН призвал развитые страны выйти на нулевые выбросы углерода к 2040, а по возможности ещё раньше. Развивающиеся страны могут завершить "зелёный" переход на десять лет позже.

За день до выхода отчёта ВМО служба Copernicus опубликовала данные, согласно которым температуры в Европе растут быстрее, чем в других частях света, а экстремальные явления, такие, как волны жары, засуха и лесные пожары, становятся нормой.