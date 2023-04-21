EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Зеленые новости

"Смертный приговор": в ООН предупредили о климатических антирекордах

Access to the comments Комментарии
Аномальная жара, повышение уровня моря и таяние льдов: эксперты ООН обнародовали новые данные по изменению климата.
Аномальная жара, повышение уровня моря и таяние льдов: эксперты ООН обнародовали новые данные по изменению климата.   -  Авторское право  JOSEP LAGO/AFP
 Alexander Kazakevich

Человечество не справляется со сдерживанием глобального потепления: темпы повышения уровня моря и таяния ледников значительно ускорились – об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Документ компетентного органа ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы и океанов, представленной в Женеве в преддверии Дня Земли, фиксирует самые тревожные тенденции, которые свидетельствуют об изменении климата. В глобальном масштабе последние восемь лет были самыми тёплыми с середины XIX века. В прошлом году средняя температура на планете на 1,15 °C превысила показатели доиндустриальной эпохи. 

При нынешней климатической политике к концу столетия на нашей планете станет на 2,8 градуса теплее. А это смертный приговор. [...]
Нам необходимо активизировать наши совместные усилия, преодолеть разногласия и напряжённость. Геополитические неурядицы не должны отдалять нас от климатической цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градусов.
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

Глава ООН призвал развитые страны выйти на нулевые выбросы углерода к 2040, а по возможности ещё раньше. Развивающиеся страны могут завершить "зелёный" переход на десять лет позже. 

За день до выхода отчёта ВМО служба Copernicus опубликовала данные, согласно которым температуры в Европе растут быстрее, чем в других частях света, а экстремальные явления, такие, как волны жары, засуха и лесные пожары, становятся нормой.

Также по теме

Европу ждет летняя жара, а с ней засуха и лесные пожары

Европарламент одобрил "Климатический пакет" ЕС до 2030 года

Глобальное потепление – топливо для торнадо?

Hot Topic

Узнайте больше:

Глобальное потепление и изменение климата