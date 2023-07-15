Жара в Европе: "Цербер" отступает, "Харон" наступает

Euronews

На смену волне жары в Европе идет новый антициклон, который может принести рекордные температуры - до 48°C на Сардинии

Волна жары, названная метеорологами "Цербер", отступает от Европы, но приближается новый антициклон с не менее говорящим именем - "Харон", и он может принести рекордные температуры. Жители Сардинии встревожены прогнозами о 48°C, что лишь немногим ниже общеевропейского рекорда (48,8°C, отмеченного во Флоридии, Сицилия, 11 августа 2021 года).

В Риме ожидаются рекордные 40-43°C. Наряду с людьми страдают и домашние животные: многие владельцы собак приводят своих четвероногих друзей на пляж, чтобы насладиться морским бризом и прохладной водой.

В некоторых районах Испании, например, в Малаге, даже темнота не приносит облегчения: в полночь температура воздуха может достигать 36°C. По данным Государственного метеорологического агентства (AEMET), жара затронула во вторник более 36 млн. жителей в 13 из 17 регионов страны.

В Турции жара значительно осложняет борьбу с лесными пожарами, вспыхнувшими в провинции Мугла. Одна из деревень этого региона была эвакуирована во избежание человеческих жертв. Хотя в последние несколько дней пожары удавалось контролировать, их интенсивность возрастает.